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Олигархи сказали Зеленскому «да» 

Рамблер + ещё 4 26 минут назад
Украинские олигархи согласились на предложение инвестировать в экономику страны. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский на встрече с бизнес-сообществом, передает РИА «Новости».