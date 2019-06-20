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Олигархи сказали Зеленскому «да»
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26 минут назад
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Украинские олигархи согласились на предложение инвестировать в экономику страны. Об этом рассказал президент
Украины
Владимир Зеленский
на встрече с бизнес-сообществом, передает
РИА «Новости»
.