Зеленский оценил стоимость восстановления Донбасса

Украине потребуется 300 миллиардов гривен (11,4 миллиарда долларов), чтобы восстановить Донбасс после гражданской войны. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский, слова которого процитировало РИА ФАН.

«По оценкам украинских экспертов, для этого необходимо более 300 миллиардов гривен​​​. Но мы не будем ждать окончания войны, мы уже сейчас начинаем работать на территориях Донбасса, которые мы сейчас контролируем», — отметил он.

Зеленский намерен продемонстрировать жителям Донбасса преимущества жизни «в единой и независимой Украине». Сейчас, по его словам, украинское руководство предпринимает все возможное для прекращения кровопролития на востоке страны.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. Тогда отдельные территории Донбасса отказались признавать власть, установившуюся после госпереворота. В 2015 году были подписаны минские соглашения, которые предполагают придание образовавшимся самопровозглашенным Донецкой и Луганской Народных Республик особого статуса. Власти Украины не выполнили ни одного пункта протокола.