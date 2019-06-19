Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Дерзкое убийство»: Зеленский о расследовании причин крушения MH17 

Рамблер 12 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал выводы Совместной следственной группы (ССГ) по расследованию причин крушения «Боинга» MH-17 над Донецком.
«Украина приветствует выводы международной следственной группы (JIT) по MH17. Президент Украины надеется, что на скамье подсудимых международного трибунала окажутся не только те, кому СБУ объявила сегодня подозрение, но и все, кто виноват в дерзком убийстве», — приводит слова украинского президента РИА «Новости».
19 июня на пресс-конференции ССГ были названы имена четырех человек, подозреваемых в причастности к крушению MH-17 на Украине в июле 2014 года. По версии группы, это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. В МИД России назвали обвинения ССГ в адрес россиян голословными.
В мире , Видео , Украина , Сергей Дубинский , Владимир Зеленский , Игорь Гиркин , МИД , СБУ , РИА Новости , Донецк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Часть россиян осталась без пенсий2
Руководству России пригрозили обвинениями по делу MH17144
Задний ход: Порошенко допустил отказ от Крыма
Катастрофа МН17 в Донбассе: Россия сделала заявление717
Россия осталась без преступного главаря7
Видео
03:13
Катастрофа МН17 в Донбассе: Россия сделала заявление
Политика
04:35
Саакашвили порезвился под фонтанами
В мире Украина
01:29
Руководству России пригрозили обвинениями по делу MH17
Происшествия В мире
00:43
Пока вы не уснули: Часть россиян осталась без пенсий
В мире
04:21
«Их задача была замучить меня»: Алибасов о кошмарах
Шоу-бизнес
09:44
Зеленский прокомментировал выводы по трагедии с MH17
В мире Украина
02:54
Миллионы и особняки: жизнь офицеров ФСБ из дела Голунова
Происшествия
03:19
Названо условие снятия блокады с Донбасса
В мире Украина
03:38
Стрелков отреагировал на обвинения в крушении МН17
Происшествия
01:00
Россия начала возвращение в ПАСЕ
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть