Зеленский прокомментировал выводы по трагедии с MH17

Президент Украины Владимир Зеленский поприветствовал выводы Совместной следственной группы (ССГ) по расследованию причин крушения «Боинга» MH-17 над Донецком.
«Украина приветствует выводы международной следственной группы (JIT) по MH17. Президент Украины надеется, что на скамье подсудимых международного трибунала окажутся не только те, кому СБУ объявила сегодня подозрение, но и все, кто виноват в дерзком убийстве», — приводит слова украинского президента РИА «Новости».
19 июня на пресс-конференции ССГ были названы имена четырех человек, подозреваемых в причастности к крушению MH-17 на Украине в июле 2014 года. По версии группы, это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. В МИД России назвали обвинения ССГ в адрес россиян голословными.