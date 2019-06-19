Названо условие снятия блокады с Донбасса

Снятие блокады с ДНР и ЛНР: Кучма объяснил свою инициативу

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма объяснил свою инициативу о снятии экономической блокады с самопровозглашенных ДНР и ЛНР. «Только после возвращения украинских активов в украинское правовое поле может идти речь о пересмотре решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) по внедрению торговых ограничений по отношению к отдельным районам Донецкой и Луганской областей», — приводит слова Кучмы его пресс-секретарь Дарка Олифер. На своей странице в Facebook Олифер рассказала, что на заседании контактной группы 19 июня обсуждались вопросы обмена пленными, возобновления водоснабжения мирных жителей, разминирования прифронтовых территорий. «Отдельно украинская сторона подчеркнула недопустимость выдачи паспортов РФ жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Такие действия блокируют Минский процесс и ставят под угрозу дальнейший процесс мирного урегулирования», — написала Олифер. 6 июня на встрече трехсторонней контактной группы в Минске Леонид Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады Донбасса и призвал документально прописать запрет на «стрельбу в ответ» в регионе. Его предложение вызвало негативную реакцию на Украине. В частности, спикер Верховной рады Андрей Парубий и ряд депутатов назвали инициативу «началом капитуляции» Киева и призвали не допустить такого развития событий.