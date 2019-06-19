WSJ: власти Мадуро вывезли из страны еще 7,4 тонн золота

Почти каждый месяц появляется информация о том, что Венесуэла распродает золотые запасы страны. В СМИ называется примерно один и тот же объем — около 8 тонн золотых слитков, и это не случайно. WSJ узнала о транше, который Каракас экспортировал в Уганду , а в марте попытался тайно продать на торгах в Турции . Однако успешно запутать следы в Каракасе не смогли. Режим Мадуро начал распродавать золото год назад, в оскудевших резервах сейчас остается порядка 100 тонн.

Боливарианское достояние

Президент Венесуэлы Николас Мадуро спрятал в Африке 7,4 тонны венесуэльского золота, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в Венесуэле и Уганде.

Венесуэльские власти из Уганды частично экспортировали слитки на Ближний Восток. Правительство Мадуро распродает золотые запасы страны и держится за власть по средствам глобальной подпольной экономики, полагают журналисты, называя секретную операцию в Восточной Африке «гамбитом, позволяющим избежать санкции США ».

По данным WSJ, золото стоимостью более $300 млн было вывезено двумя рейсами в марте на российских чартерных лайнерах. Слитки были направлены в African Gold Refinery (AGR) — предприятие, занимающееся переплавкой золота.

Интересно, что российские самолеты и ранее фигурировали в расследованиях о судьбе венесуэльского золота. Так, в январе депутат Национальной ассамблеи Венесуэлы Хосе Герра написал в твиттере, что Венесуэла приготовилась отгрузить на российские самолеты 20 тонн золота — почти пятую часть запасов страны. После эту информацию подтвердил источник Bloomberg, который рассказал, что на приземлившемся ранее российском Boeing 777 планировалось погрузить золото стоимостью $840 млн Российские официальные лица опровергали эту информацию, а председатель ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что Венесуэла не хранит свой золотой запас в России

Между тем информация о переправке слитков в Уганду еще в марте появлялась в материалах главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко . Со ссылкой на свои источники в Африке, Доренко писал, что 16 марта местная полиция обнаружила поставку двух партий золота на аффинажный завод.

«Угандийцы считают, что золото вывозят русские в интересах венесуэльского диктатора. Перебрасывали через Уганду, чтобы получить «чистые» документы. При этом через таможню и полицейский контроль золото не проходило. Идет расследование», — написал Доренко 19 марта.

Информации о том, кто выступает потенциальными покупателями золота режима Мадуро в СМИ практически нет. Более того, чтобы потенциальные покупатели избежали возможных санкций со стороны США, на слитках стирается метка Центрального банка Венесуэлы.

WSJ отмечает, что в Турции в марте выставляли на торги две тонны золота, страной происхождения которых числилась Уганда. Однако таможенные документы показали, что это золото из запасов Венесуэлы. Сделка по заниженной цене не удалась, после чего золото попытались продать повторно с еще большей скидкой. О ее результатах неизвестно.

Поскольку венесуэльские власти пытаются распродать золото по меньшей цене, потенциальным покупателем может выступать Иран,

считает политолог, заместитель директора «Центра Политических технологий» Алексей Макаркин . Это может быть политическим решением, которое связано с общим противостоянием Америке. Тем более Иран и так под санкциями Вашингтона, новых вряд ли они побоятся.

По словам Макаркина, возможны и другие варианты. Например, другой тип потенциальных покупателей может представлять собой не страны, а «крупных спекулянтов», больших игроков, возможно, связанных с нефтью. «Но у них совершенно другая мотивация. Так как Мадуро сейчас очень нужны деньги, то он может продавать золото по заниженной цене», -— продолжает Макаркин.

Такие крупные игроки могут рискнуть ради экономической выгоды купить золото у режима Мадуро. Однако для того, чтобы избежать проблем со своими режимами, они заинтересованы в том, чтобы у этого золота не было следов. Потому на слитках и стирается метка ЦБ.

«Возможно, Каракас и не прав тактически, продавая золотой запас, но тут есть стратегическое зерно: в мире, где золото больше не используется с торговле и ограниченно применимо в промышленности, где спрос на никель и платину гораздо выше, чем на золото, может быть, имеет смысл аккумулировать в запасах другие металлы, обменяв их на золото, и таким образом чуть-чуть опередить время», — считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

По его словам, потенциальными покупателями венесуэльского золота могут выступать богатые страны, лишенные «санкционной фобии». Например, ОАЭ и Турция.

К слову, СМИ о подобной сделке с Эмиратами уже писали. Как узнало Reuters, Венесуэла в феврале 2019 года была готова продать 29 тонн золота ОАЭ. Позже агентство писало, что после давления Вашингтона сделка была сорвана.

Минус 30 тонн

О том, что власти Мадуро пытаются продать золотые резервы страны на фоне санкционного давления США и нездоровой экономики, говорят давно. СМИ называли примерно тот же объем — около восьми тонн золотых слитков. В апреле, по данным источников агентства Reuters в Центральном банке Венесуэлы, это золото было вывезено из хранилища центробанка за две недели до публикации — то есть в середине или конце марта.

Аналогичное количество слитков золота было изъято из хранилищ в феврале, указывает агентство. Одинаковый объем золота фигурирует не случайно. По словам источников Reuters, в марте и феврале регулятор разрешал продавать золото в небольших количествах.

За май, по данным Bloomberg, Венесуэла распродала 13,7 тонн золотых слитков на $570 млн В июне Венесуэла потеряла золотые запасы на сумму $1,4 млрд По данным агентства Reuters, они были взяты под контроль банками Citibank и Deutsche Bank в качестве гарантий по займам. С 2014 по 2016 год Центральный банк брал кредиты и использовал свои золотовалютные резервы в качестве залога. Каракас планировал выкупить золото уже в 2020 и 2021 годах, однако после того, как США ввели против центробанка Венесуэлы санкции, банки, по условиям контракта, решили конфисковать их, поскольку Каракас уже не мог выплачивать проценты. Citibank конфисковал золота на $400 млн, а Deutsch Bank на $1 млрд, рассказали источники агентства.

Распродавать золотые резервы страны правительство Мадуро начало год назад, отмечало Reuters. Падение добычи нефти, масштабный экономический коллапс и усиление санкций США негативно сказалось на госдоходах и усложнило доступ к кредитам.

Официальные лица Белого дома не раз обвиняли режим Мадуро в коррупции и осуждали их за присваивание себе богатства венесуэльского народа. В Госдепартаменте призывали компании и банки не участвовать в распродаже венесуэльских ресурсов «бывшим режимом Мадуро», писало агентство.

Вывозить золотые слитки из страны Мадуро ранее помогала и Турция. Как сообщал Bloomberg в феврале, в конце прошлого года турецкая фирма Sardes помогла вывезти из Венесуэлы золото на $900 млн Опрошенные ранее «Газетой.Ru» эксперты указывали, что страны в последнее время активнее прибегают к пополнению своих золотовалютных резервов, поскольку запасы в долларах США становятся менее надежными. Например, Россия за прошлой год пополнила запасы страны покупкой 274 тонн золота и сейчас находится на пятом месте в мире по золотовалютным резервам.