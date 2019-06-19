The National Interest (США): настоящая причина, по которой НАТО должна опасаться российских ЗРК С-400 — убийц военно-воздушного флота

The National Interest (США) . По его мнению, в реальности эти системы не прошли испытания в условиях реальных боевых действий, но Это не то, о чем вы подумали, пишет молодой австралийский автор в издании. По его мнению, в реальности эти системы не прошли испытания в условиях реальных боевых действий, но Россия уже получает стратегические выгоды от их продажи. Одна из них состоит в использовании С-400 как составной части российской гибридной войны. Австралиец советует США, что делать в этой связи с Турцией

Российский зенитно-ракетный комплексы дальнего радиуса действий С-400, оснащенные ракетами земля-воздух, привлекают к себе большое внимание средств массовой информации с момента их размещения как внутри российских границ, так и за границей. Публикуется информация о впечатляющих возможностях этой системы в борьбе против целого ряда целей, включая боевые самолеты, крылатые ракеты и баллистические ракеты. Кроме того, большой интерес вызывает спорный вопрос о продаже этих комплексов иностранным заказчикам. Какой-бы ни была репутация ЗРК С-400, они еще не прошли испытания в условиях реальных боевых действий. В настоящее время они развернуты в Сирии , в воздушное пространство которой вторгаются самолеты других стран, однако пока, судя по всему, ни одного залпа с использованием этих комплексов не было произведено. Что касается вопроса о тактической эффективности и способности поражать цели на расстоянии 400 километров, то пока это все еще открытый вопрос, но при этом использование С-400 в качестве эффективного стратегического оружия часто остается без должного внимания.

Независимо от пока еще не проверенных боевых возможностей, реальными и потенциальными покупателями ЗРК С-400 уже являются Китай Индия , Турция, Саудовская Аравия Катар . Использование зенитно-ракетных комплексов С-400 в качестве инструмента экономической войны не следует недооценивать, и оно представляет собой наглядный пример той гибридной войны, которую Россия ведет против Соединенных Штатов и их союзников. Но прежде чем мы обратимся к гибридной стратегии России, давайте проанализируем стратегические выгоды от продажи этого передового боевого комплекса.

Первая стратегическая выгода, судя по всему, состоит в доходах, получаемых от продажи оружия. Российская экономика страдает от плохого управления со стороны Путина, а также от санкций, введенных из-за вторжения в Крым , войны на Украине и вмешательства в американские выборы. Свою роль играют также значительно сократившиеся цены на нефть. Продажи высокотехнологичного оружия помогают диверсифицировать российскую экономику, сокращая таким образом ее зависимость от экспорта природных ресурсов. Эти продажи помогут России справиться с негативными факторами, влияющими на ее экономику, и будут способствовать реализации ее дорогостоящих программ по модернизации вооруженных сил.

Вторая стратегическая выгода связана с престижем и международным статусом, возникающим от осознания того, что Россия все еще является той силой, с которой нужно считаться, и что она способна разрабатывать самые современные наступательные и оборонительные системы вооружений. В период холодной войны советские зенитно-ракетные комплексы экспортировались во многие страны мира, и они так же широко распространены, как и автомат АК-47. Хотя Россия уже давно не является сверхдержавой, она тем не менее показывает способность создавать системы вооружений, которые могут представлять собой потенциальную угрозу для самых передовых военных самолетов, находящихся на вооружении Соединенных Штатов и их союзников.

Третья стратегическая выгода состоит в создании и укреплении связей с такими странами как Китай, который в настоящее время является партнером России в нескольких областях, не говоря уже о соперничестве Пекина с Соединенными Штатами и о его намерении получить выгоду от изоляции Соединенных Штатов, неразберихи и их глобального отступления. Хотя позиции Россия и Китая в прошлом серьезно расходились, и они все еще с подозрением смотрят друг на друга, приобретение Пекином зенитно-ракетных комплексов С-400 будет способствовать укреплению военных связей между двумя странами, поскольку нужно будет еще заниматься подготовкой персонала, осуществлять обслуживание военной техники и поставлять запасные части. Комплексы С-400 — это существенная экономическая инвестиция для любой страны, а их приобретение требует постоянного сотрудничества для обеспечения эффективной работы.

И последняя стратегическая выгода, о которой мне хотелось бы сказать, состоит в использовании С-400 в качестве составной части российской гибридной войны. Концепция гибридной войны активно обсуждается в течение последних десяти лет в академических кругах, а также аналитиками. Некоторые наблюдатели считают, что в комплексах С-400 нет ничего нового, тогда как другие полагают, что в них много нового и что к ним следует относиться серьезно. Независимо от принадлежности к тому или другому лагерю, было бы ошибкой для стратегической мысли не принимать всерьез эту концепцию и не анализировать ее должным образом. Известно, что такие авторитарные страны как Россия и Китай используют разного рода стратегии для все более активной борьбы против Соединенных Штатов и их союзников, а также против тех государств, которые они могут использовать в своих интересах. Подобные стратегии включают в себя различные методологии, включая вмешательство в выборы, кибервойну, принуждение с помощью угрозы применения ядерного оружия, неопределенность намерений в ядерной области, экономическую войну, использование организованной преступности, а также военной техники.

Определение гибридной войны, предлагаемое теми людьми, которые уверены в ее существовании, тоже представляют собой спорный вопрос, который пытаются объяснить представители академических кругов и аналитики. Я не являюсь исключением в этом отношении и предлагаю следующее определение:

«Гибридная война — это продолжение внешней политики с использованием сочетания нетрадиционной жесткой силы и / или подрывных инструментов для достижения стратегических целей».

При продаже С-400 Турции, которая является членом НАТО , стратегическая выгода от этих комплексов как инструмента гибридной войны дополняет их предполагаемые тактические возможности, и при этом все происходит без единого выстрела. Хотя российские комплексы еще не поставлены, заключенная сделка уже внесла существенный раскол в альянс НАТО. Развертывание произведенной в России системы с ее мощными радарами внутри территории НАТО будет значительной победой для Путина, если эта сделка будет реализована. Соединенные Штаты выразили крайнее недовольство по поводу этой сделки, а исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шэнахэн направил письмо министру обороны Турции с угрозами применения санкций против Анкары и исключения ее из программы по истребителю Ф-35.

Удаление Турции из этой программы также весьма выгодно России, поскольку Анкара выражала заинтересованность в приобретении у Соединенных Штатов 100 истребителей Ф-35. Неожиданное исключение Турции из этой программы ослабляет потенциальную угрозу для российских объектов со стороны истребителей Ф-35 в составе сил НАТО, действующих с территории Турции. Это может привести к тому, что Турция попытается заполнить этот пробел за счет приобретения российских военных самолетов, и таким образом упомянутая выше стратегическая выгода для России будет еще больше.

Путин решительным образом настроен на то, чтобы разрушить единство альянса НАТО и препятствовать его укреплению. Турция является важным стратегическим партнером внутри этого альянса из-за ее географического положения и военных возможностей. Для России будет большой победой, если она сможет еще дальше увести Турцию от ее союзников по НАТО. Продажа комплексов С-400 направлена на достижение этой цели, и дело успешно продвигается именно в этом направлении.

Соединенные Штаты поступают правильно, угрожая санкциями и исключением Турции из программы по истребителю Ф-35 в том случае, если она не откажется от приобретения российских комплексов С-400. Кроме того, Анкара должна понять, что подобные действия непосредственно играют на руку Путину в том, что касается российской стратегии гибридной войны. В дополнение к варианту с использованием «кнута», изложенному в письме Шэнахэна, Соединенные Штаты должны более активно использовать «пряники», в том числе за счет предложения Турции хорошей сделки по приобретению зенитно-ракетных комплексов «Пэтриот» (Patriot). Вместе с сотней могофункциональных истребителей Ф-35 Турция в таком случае получит великолепную систему противовоздушной обороны.

Аналитики, представители академического мира и влиятельные политики не должны вести себя благодушно и не замечать российскую стратегию гибридной войны, а также ее намерения, направленные на то, чтобы вбить серьезный клин между Соединенными Штатами и их союзниками. Турция является непростым, но важным партнером. Соответствующие жесткие выводы — полезный метод для сдерживания определенных действий, однако они должны сопровождаться стимулами для того, чтобы можно было добиться еще большего успеха. Члены Североатлантического альянса временами будут спорить друг с другом. В этом нет ничего нового, однако Североатлантический альянс должен оставаться сплоченным для эффективного противодействия агрессии со стороны авторитарных и ревизионистских государств.