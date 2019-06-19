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Россия предсказала обострение на Корейском полуострове 

Lenta.ru + ещё 1 45 минут назад
Фото: Danish Siddiqui / Reuters
В случае ракетных испытаний Северной Кореей у мирового сообщества больше нет средств дипломатического воздействия. Такое заявление сделал заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов, передает РИА Новости.
«Не приходится сомневаться в том, что если Госдепу США не удастся убедить Пхеньян в серьезности своих намерений наладить отношения с северокорейцами, то уже в 2020 году нас ждет обострение обстановки вокруг Корейского полуострова», — заявил замсекретаря. Венедиктов также отметил, что уступка США в пользу Северной Кореи может трактоваться в Вашингтоне как потеря авторитета.
4 мая стало известно о запуске КНДР нескольких «объектов» в сторону Японского моря. Комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил, что КНДР запустила несколько «объектов» в сторону Японского моря. Позднее в Токио уточнили, что ракеты не долетели до экономической зоны Японии.
До этого в последний раз Северная Корея проводила ракетные испытания в ноябре 2017 года. После этого Пхеньян заявил об отказе от проведения испытаний ядерного оружия, а также баллистических ракет различной дальности.
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Комментарии1
В мире , Азия , Александр Венедиктов , Комитет начальников штабов , Госдеп США , Совет безопасности РФ , РИА Новости , КНДР , Пхеньян
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