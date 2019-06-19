Украинский ИЛ-76 засекли над российскими базами в Сирии

Военно-транспортный самолет пролетел над территорией Сирии и приблизился к российским военным объектам. При этом ни с российской, ни с сирийской стороны по поводу инцидента комментариев нет, сообщило сегодня «Утро.ру».

По данным издания, которое сослалось на портал Avia.pro, самолет пролетел над российской базой снабжения в Тартусе и над авиабазой Хмеймим.

При этом инцидент произошел 14 июня, однако комментариев ни с российской, ни с сирийской стороны по поводу инцидента не поступило. Официального подтверждения информации о пролете Ил-76 также пока нет, отмечается в сообщении.

Воздушное судно часть пути выполняло полет с отключенными транспондерами. Возможно, именно благодаря этому радары сил противовоздушной обороны Сирии не смогли распознать летящий объект и соответственным образом отреагировать. По одной из версий, судно принадлежит одному из украинских перевозчиков и не обладает вооружением и функцией бомбометания, подчеркивает издание.

В свою очередь сирийский посол в России Рияд Хаддад призывал к международному сотрудничеству в борьбе с терроризмом, объявив, что война в Сирии вступает в завершающий этап, сообщает сегодня ТАСС.