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Украинский ИЛ-76 засекли над российскими базами в Сирии 

Рамблер 1 час назад
Фото: УНИАН
Военно-транспортный самолет пролетел над территорией Сирии и приблизился к российским военным объектам. При этом ни с российской, ни с сирийской стороны по поводу инцидента комментариев нет, сообщило сегодня «Утро.ру».
По данным издания, которое сослалось на портал Avia.pro, самолет пролетел над российской базой снабжения в Тартусе и над авиабазой Хмеймим.
При этом инцидент произошел 14 июня, однако комментариев ни с российской, ни с сирийской стороны по поводу инцидента не поступило. Официального подтверждения информации о пролете Ил-76 также пока нет, отмечается в сообщении.
Воздушное судно часть пути выполняло полет с отключенными транспондерами. Возможно, именно благодаря этому радары сил противовоздушной обороны Сирии не смогли распознать летящий объект и соответственным образом отреагировать. По одной из версий, судно принадлежит одному из украинских перевозчиков и не обладает вооружением и функцией бомбометания, подчеркивает издание.
В свою очередь сирийский посол в России Рияд Хаддад призывал к международному сотрудничеству в борьбе с терроризмом, объявив, что война в Сирии вступает в завершающий этап, сообщает сегодня ТАСС.
"Если в начале войны против Сирии требовалось международное сотрудничество, чего не было представлено многими странами, то сейчас это сотрудничество актуально и необходимо в будущем, особенно принимая во внимание то, что мы вступаем в последний этап войны в Сирии", — сказал дипломат.
Комментарии
В мире , Ytro.ru , ИТАР-ТАСС , Сирия
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