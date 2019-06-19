Медведчук рассказал о кумовстве с Путиным

Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью изданию «Би-би-си Украина» рассказал о том, как он стал кумом президента России Владимира Путина

По его словам, инициатором этого стала его жена украинская телеведущая Оксана Марченко . Именно она попросила президента России крестить их с Медведчуком дочь в 2004 году, потому что «очень хотела, чтобы он был крестным». По его словам, российский лидер с удовольствием на это согласился, однако причины такого решения он не назвал. По словам Медведчука, о традиции, согласно которой нельзя отказывать на просьбу стать крестным отцом, он узнал после того, как президент России стал его кумом. Знал ли об этой традиции Путин, когда соглашался, Медведчук не знает.

Говоря об отношениях российского лидера со своей дочерью, он заявил, что Путин регулярно поздравляет ее с днем рождения и «с удовольствием общается, беседует» с ней. По его словам, у его дочери нормальные отношения не только с крестным, но и с крестной — женой премьер-министра России Дмитрия Медведева Светланой. «Насколько это возможно, когда речь идет о таких людях», — уточнил он.

При этом Медведчук уточнил, что назвать его отношения с Путиным дружескими или близкими нельзя, потому что говорить подобное об отношениях с такими людьми, как Путин, «нелепо».

Ранее Медведчук заявил, что ему фактически почти удалось договориться об обмене заключенными с Россией. В список для обмена должен был войти также и осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов . Обмен якобы был сорван из-за убийства главы ДНР Александра Захарченко