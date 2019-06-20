Посол России в США посетил город Ситка в штате Аляска

"Я всегда хотел посетить ваш город, мы в России называли его Ново-Архангельск", — сказал Антонов во время встречи, на которой присутствовали журналисты. "У вас здесь много интересных русских объектов, здесь можно найти множество русских названий", — отметил он. "Господин мэр, я очень ценю ваши усилия по сохранению всех элементов бывшего присутствия здесь России", — заявил российских дипломат.

"Аляска и Дальний Восток очень близки друг к другу. Я знаю, что у нас много общей истории, исторического наследия. Хотя на федеральном уровне у нас есть некоторые проблемы между США и Россией, возможно, нам следует задействовать региональные связи и отношения между городами США и России", — подчеркнул посол РФ.

"Мы хотим сохранить память и не забывать, как много мы сделали вместе в предыдущий период истории", — добавил он. Глава российский дипмиссии также напомнил о вкладе Аляски в общую победу над фашизмом во Второй мировой войне. "Мы получили большое количество самолетов от США по договору ленд-лиза", — сказал он. Именно через Аляску во время Второй мировой войны проходила знаменитая воздушная трасса Алсиб (Аляска-Сибирь), по которой США перегоняли в СССР самолеты. "Мне кажется, нам не стоит забывать этот период, нам надо помнить о нем. Это должно быть основой для потенциального восстановления российско-американских отношений в будущем", — отметил Антонов.

"Нам необходимо работать вместе, поскольку мы являемся двумя важнейшими державами в мире, постоянными членами Совета Безопасности ООН . Мы — главные обладатели ядерного оружия, и на нас лежит особая ответственность за сохранение мира на планете", — подчеркнул российский дипломат.

Аляска помнит свою русскую историю

"У нас, безусловно, есть возможности для сохранения мира общими усилиями", — согласился, в свою очередь, мэр американского города. "Ситка — один из 20 самых красивых городов США", — продолжил он. "У нас вы сможете увидеть русскую церковь. Здесь существуют коренные русские общины, и с ними все в порядке, у нас великолепная история, и это — ее неотъемлемая часть. Мы очень ценим все это", — заверил Пэкстон.

В беседе с журналистами после встречи с российским послом он также выразил уверенность в том, что отношения между двумя странами можно и нужно нормализовать. "Я думаю, что они [отношения между двумя странами] могут быть лучше. Нам надо их улучшить. На нашем уровне и также на национальном уровне нам просто надо найти способы сотрудничества и решения множества мировых проблем", — сказал он. "Йемен, Сирия, нам необходимо остановить войны, я тридцать лет служил в армии, 40 месяцев провел во Вьетнаме, нам нужно прекратить войны и найти способы жить вместе в мире и братстве. Я уверен, что российский народ и руководство вашей страны хочет этого так же, как и мы", — убежден американский градоначальник.

"Когда люди узнают друг друга получше, они начинают друг другу нравиться", — подчеркнул он. "Мы чувствуем у себя русское наследие, мы знаем, что сама Россия далеко, но мы чувствуем близость", — отметил Пэкстон. "Это часть нашего самоощущения на Аляске, мы знаем, что наш сосед — Россия", — добавил мэр.

"Я считаю, что нам нужно строить мир через доверие. Нам надо доверять друг другу и обращать внимание не на то, в чем мы не согласны, а искать точки соприкосновения, где нам следует работать вместе", — считает американский политик. Пэкстон убежден, что Россия и США в настоящий момент являются соперниками, однако не считает, что это плохо. "В Америке, — и я уверен, что в России ситуация точно такая же, — мы обожаем спорт, и в нем команды соперничают друг с другом, но они также являются и друзьями. На самом деле благодаря соревнованию они становятся братьями. Так что соперничество — это не плохо, просто надо уважать друг друга и работать вместе для общего блага", — заявил мэр Ситки.

Посол России Анатолий Антонов в ходе своего визита в штаты Вашингтон и Аляска уже побывал в Сиэтле, где выступил на площадке World Affairs Council, а также в столице штата Аляска Джуно, где встретился с вице-губернатором Кевином Мейером. В ближайшие дни он отправится также в Анкоридж и Фэрбанкс, посетит различные памятные места и советские воинские захоронения.