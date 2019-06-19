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Трамп подчеркнул свою «жесткость» к России и обвинил демократов в лицемерии 

РИА Новости 23 минуты назад
Фото: EPA
Президент США Дональд Трамп, объявляя о своем намерении баллотироваться на второй президентский срок, вновь подчеркнул свою "жесткость" по отношению к России и упрекнул демократов в лицемерии.
"Подумайте, никто не был жестче к России, чем Дональд Трамп. Мы называем это "российский обман", — сказал Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде.
"Помните известную фразу президента (Барака) Обамы, которая была записана на включенный микрофон, когда он тайно говорил российскому президенту: "скажите Владимир, что после моих выборов у меня будет больше свободы действий". Помните? Помните? Многие помнят, я это помню, я это видел, и мне это не понравилось", — сказал Трамп.
Президент США заявил, что его предшественник "не делал ничего" против России. "Я нарастил военную силу, я ввел санкции в отношении России и по всей Европе предоставил альтернативный источник энергии, который очень сильно конкурирует с Россией", — сказал Трамп. По его словам, "демократы не беспокоятся о России, они беспокоятся о своей политической мощи". "Они (демократы) пошли за мной, за моей семьей и бизнесом, за моими сотрудниками, почти всеми, кого я когда-либо знал или с кем работал, но в действительности они пришли за вами (американцами)", — отметил он.
Выступление президента во Флориде предварял вице-президент США Майк Пенс. Затем Трампа представила его супруга Меланья Трамп. Она сообщила собравшимся, что ее муж намерен работать на благо страны еще шесть лет.
После президентских выборов 2016 года в США Россию обвинили во вмешательстве в выборы. Москва неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
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В мире , Дмитрий Песков , Меланья Трамп , Майк Пенс , Сергей Лавров , Дональд Трамп , МИД , США
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