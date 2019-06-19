Трамп подчеркнул свою «жесткость» к России и обвинил демократов в лицемерии

Президент США Дональд Трамп , объявляя о своем намерении баллотироваться на второй президентский срок, вновь подчеркнул свою "жесткость" по отношению к России и упрекнул демократов в лицемерии.

"Подумайте, никто не был жестче к России, чем Дональд Трамп. Мы называем это "российский обман", — сказал Трамп, выступая перед сторонниками во Флориде.

"Помните известную фразу президента (Барака) Обамы, которая была записана на включенный микрофон, когда он тайно говорил российскому президенту: "скажите Владимир, что после моих выборов у меня будет больше свободы действий". Помните? Помните? Многие помнят, я это помню, я это видел, и мне это не понравилось", — сказал Трамп.

Президент США заявил, что его предшественник "не делал ничего" против России. "Я нарастил военную силу, я ввел санкции в отношении России и по всей Европе предоставил альтернативный источник энергии, который очень сильно конкурирует с Россией", — сказал Трамп. По его словам, "демократы не беспокоятся о России, они беспокоятся о своей политической мощи". "Они (демократы) пошли за мной, за моей семьей и бизнесом, за моими сотрудниками, почти всеми, кого я когда-либо знал или с кем работал, но в действительности они пришли за вами (американцами)", — отметил он.

Выступление президента во Флориде предварял вице-президент США Майк Пенс . Затем Трампа представила его супруга Меланья Трамп . Она сообщила собравшимся, что ее муж намерен работать на благо страны еще шесть лет.