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Трамп вступил в новую избирательную гонку 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: Evan Vucci / AP Photo
Президент США Дональд Трамп официально объявил о намерении бороться за высший пост в 2020 году. Об этом сообщает Reuters.
О своем решении он заявил сторонникам в Орландо (штат Флорида) ровно спустя четыре года после прошлого старта избирательной кампании. «2016 год был определяющим в истории. Никто не сделал столько, сколько мы. И в 2020-м мы сделаем это снова», — сказал он.
Трамп пожаловался, что с самого первого дня в Белом доме подвергался нападкам со стороны лживых СМИ и сторонников «охоты на ведьм». Он также обрисовал тревожную картину того, как будет выглядеть мир, если он проиграет в 2020 году: по его мнению, критики власти ведут себя «не по-американски», а демократы «хотят уничтожить вас и хотят уничтожить страну, какой мы ее знаем».
Проведенный опрос Reuters/Ipsos показал, что рейтинг одобрения Трампа достиг 40 процентов. 57 процентов респондентов выразили недовольство политикой действующего президента
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Комментарии1
В мире , Дональд Трамп , Reuters , США
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