США назвали «очень вероятными» санкции против Турции из-за С-400

Помощник госсекретаря по военно-политическим вопросам Кларк Купер заявил, что санкции в отношении Турции за покупку С-400 у России очень вероятны.

«К чему мы стремимся, это найти решение, пока мы не окажемся на позиции, связанной с применением наказания… Но вариант введения санкций сейчас очень вероятен», — сказал Купер, передает РИА «Новости».

По данным журнала Foreign Policy, и. о. главы Пентагона Патрик Шанахан сообщил министру обороны Турции Хулуси Акару , что турецкие пилоты, обучающиеся в США полетам на F-35, должны покинуть страну до 31 июля, а новых пилотов для обучения принимать не будут.

Напомним, США потыются убедить Турцию отказаться от С-400. Так, Вашингтон даже готов обсуждать с Турцией компенсацию последствий возможного отказа Анкары от С-400.

Однако, если Анкара не передумает, Белый дом намерен ввести в июле три новых пакета санкций против Турции. Анкара уже заявила, что у нее есть ответные шаги на случай «негативных мер» со стороны США.

В июне Пентагон также поставил Турции ультиматум, пригрозив свернуть сотрудничество по F-35, если до 31 июля Анкара не откажется от российских С-400. Тем не менее президент Турции назвал покупку С-400 завершенным делом.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в войне с С-400 США несут огромные потери.