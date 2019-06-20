Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США назвали «очень вероятными» санкции против Турции из-за С-400 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 19 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Помощник госсекретаря по военно-политическим вопросам Кларк Купер заявил, что санкции в отношении Турции за покупку С-400 у России очень вероятны.
«К чему мы стремимся, это найти решение, пока мы не окажемся на позиции, связанной с применением наказания… Но вариант введения санкций сейчас очень вероятен», — сказал Купер, передает РИА «Новости».
По данным журнала Foreign Policy, и. о. главы Пентагона Патрик Шанахан сообщил министру обороны Турции Хулуси Акару, что турецкие пилоты, обучающиеся в США полетам на F-35, должны покинуть страну до 31 июля, а новых пилотов для обучения принимать не будут.
Напомним, США потыются убедить Турцию отказаться от С-400. Так, Вашингтон даже готов обсуждать с Турцией компенсацию последствий возможного отказа Анкары от С-400.
Однако, если Анкара не передумает, Белый дом намерен ввести в июле три новых пакета санкций против Турции. Анкара уже заявила, что у нее есть ответные шаги на случай «негативных мер» со стороны США.
В июне Пентагон также поставил Турции ультиматум, пригрозив свернуть сотрудничество по F-35, если до 31 июля Анкара не откажется от российских С-400. Тем не менее президент Турции назвал покупку С-400 завершенным делом.
Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в войне с С-400 США несут огромные потери.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Киеве заявили о провальной поездке Зеленского в Европу Премьер Малайзии назвал выводы по МН17 политически мотивированными Трамп анонсировал встречу с Путиным
Комментарии3
В мире , США , Патрик Шанахан , Хулуси Акар , Пентагон , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Путин рассказал о тяжелой жизни россиян24
Олигархи сказали Зеленскому «да»242
Российского депутата забросали бутылками в Грузии124
Кейт Миддлтон заподозрили в четвертой беременности
Мужчина пережил падение окна на голову
Видео
00:35
Российского депутата забросали бутылками в Грузии
Кавказ В мире
00:22
Мужчина пережил падение окна на голову
Происшествия В мире
02:14
Путин прокомментировал расследование по MH17
Политика
03:13
Катастрофа МН17 в Донбассе: Россия сделала заявление
Политика
03:53
Олигархи сказали Зеленскому «да»
В мире Украина
04:48
Пока вы не уснули: Путин рассказал о тяжелой жизни россиян
В мире
07:28
«Это трагедия»: Путин дал совет Зеленскому
Политика Статьи
03:13
Странный бизнес: подробности убийства россиянки в Испании
Криминал Происшествия
03:25
Трамп анонсировал примирение с Россией
В мире Политика
02:06
Путин даст Киеву шанс
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение