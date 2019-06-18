«Мы не начинали эту войну»: Зеленский о санкциях против России

В ходе пресс-конференции по итогам встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине Зеленский обратился к немецким бизнесменам и депутатам, которые выступают за отмену ограничительных мер в отношении России.

«Я знаю о призывах отдельных политиков к представителям крупного бизнеса Германии, о необходимости отмены санкций и восстановления деловой активности с Россией. Пользуясь случаем хочу обратиться сейчас к ним, мы не начинали эту войну, но мы мечтаем и боремся за ее завершение каждый день», — приводит слова Зеленского телеканал «112 Украина».

Зеленский заявил, что не желает, чтобы европейские партнеры Украины страдали от санкций, однако считает их единственным бескровным путем восстановления мира на континенте, который должен быть пройден до конца.

Украинский лидер поблагодарил Ангелу Меркель за неизменность позиции Германии по санкциям.

«Это поддержка территориальной целостности, суверенитета Украины и сохранению санкций в отношении действий РФ. Это касается как Донбасса, так и оккупированного Крыма. Я благодарен за эту последовательную позицию», — сказал Зеленский.

Меркель, в свою очередь, пообещала, что санкции не будут сняты до тех пор, пока не будет достигнут прогресс в реализации минских соглашений.