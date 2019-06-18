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ЕС пригрозил Турции санкциями за активность в морской зоне Кипра 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Брюссель назвал деятельность Анкары в Восточном Средиземноморье незаконной.
«ЕС сожалеет, что Турция до сих пор не отреагировала на неоднократные призывы прекратить геологоразведку в исключительной экономической зоне Кипра»,
— говорится в заявлении Совета ЕС.
Анкару призвали проявлять сдержанность и уважать суверенные права Кипра.
«Турция должна избегать действий, которые наносят ущерб добрососедским отношениям, нормализовать свои отношения с Кипром и уважать суверенитет всех государств-членов ЕС»,
— отмечается в заявлении.
Как сообщает РИА Новости, Турция полагает, что имеет право на природный газ, месторождения которого найдены в исключительной экономической зоне Кипра.
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В мире , Европа , Конфликты , ЕС , Совет Европы , Анкара , Брюссель , Кипр , Турция
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