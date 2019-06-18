ЕС пригрозил Турции санкциями за активность в морской зоне Кипра

Брюссель назвал деятельность Анкары в Восточном Средиземноморье незаконной.

«ЕС сожалеет, что Турция до сих пор не отреагировала на неоднократные призывы прекратить геологоразведку в исключительной экономической зоне Кипра»,

Анкару призвали проявлять сдержанность и уважать суверенные права Кипра.

«Турция должна избегать действий, которые наносят ущерб добрососедским отношениям, нормализовать свои отношения с Кипром и уважать суверенитет всех государств-членов ЕС»,

— отмечается в заявлении.

Как сообщает РИА Новости, Турция полагает, что имеет право на природный газ, месторождения которого найдены в исключительной экономической зоне Кипра.