«ЕС сожалеет, что Турция до сих пор не отреагировала на неоднократные призывы прекратить геологоразведку в исключительной экономической зоне Кипра»,
— говорится в заявлении Совета ЕС.
Анкару призвали проявлять сдержанность и уважать суверенные права Кипра.
«Турция должна избегать действий, которые наносят ущерб добрососедским отношениям, нормализовать свои отношения с Кипром и уважать суверенитет всех государств-членов ЕС»,
— отмечается в заявлении.
Как сообщает РИА Новости, Турция полагает, что имеет право на природный газ, месторождения которого найдены в исключительной экономической зоне Кипра.