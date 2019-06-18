Трамп сменил министра обороны

«И.о. министра обороны Патрик Шанахан, который проделал замечательную работу, решил не продолжать процесс утверждения на должность, чтобы больше времени посвящать семье. Я благодарю Патрика за его выдающуюся службу и назначу министра армии Марка Эспера новым исполняющим обязанности министра обороны. Я знаю Марка и не сомневаюсь, что он сделает фантастическую работу!», — написал Трамп в Твиттере.

Acting Secretary of Defense Patrick Shanahan, who has done a wonderful job, has decided not to go forward with his confirmation process so that he can devote more time to his family…— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2019

Марк Эспер занимает должность министра армии США с 20 ноября 2017 года. До этого он работал в одном из крупнейших подрядчиков Пентагона — компании Raytheon.

Министр армии США является гражданским служащим в американском Министерстве обороны, подчиняется напрямую министру обороны и отвечает за все вопросы, касающиеся армии США, в том числе кадровую политику, хозяйственное обеспечение, закупку и хранение вооружения и оборудования, коммуникации и финансовое управление. Министр армии выдвигается на должность президентом и утверждается Сенатом.