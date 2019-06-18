Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мадуро прячет тонны золота в Уганде, выяснил WSJ 

Газета.Ru + ещё 3 3 часа назад
Фото: REUTERS / Miraflores Palace
Президент Венесуэлы Николас Мадуро пытается вывезти золотые запасы за пределы страны. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По словам представителей Венесуэлы, 7,4 тонны золота с рыночной стоимостью более $300 млн были перевезены на двух рейсах на нефтеперерабатывающий завод в Уганде.
Золотые слитки прибыли на российских чартерных лайнерах. Отмечается, что некоторые слитки имеют на себе штамп венесуэльского центробанка.
По сообщениям полиции Уганды, прибывшее в Энтеббе золото, было переработано на заводе, а затем экспортировано на Ближний Восток.
Международные эксперты считают, что нелегальные транспортировки золота являются частью подпольной экономики Мадуро, которая помогает ему удержать власть.
Ранее сообщалось, что турецкая фирма помогла Мадуро вывезти золото из страны на $900 млн
Газета.Ru: последние новости
Зеленский объяснил, почему не помог трясущейся Меркель "Тремор или Паркинсон": что случилось с Меркель на встрече с Зеленским Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
В мире , Николас Мадуро , Wall Street Journal , Венесуэла , Уганда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: В Кремле ответили Зеленскому35
Пуля в лоб: как постреляли россияне и грузины10
Врачи рассказали об опасном состоянии Меркель209
Рейс МН370: Пилот-убийца отключил кислород141
Выздоровление Алибасова удивило врачей8
Видео
03:39
Пока вы не уснули: В Кремле ответили Зеленскому
В мире
01:10
Воздушный бой Су-27СМ3 и Су-30М2 показали на видео
Армия Войска
01:00
Показан перехват бомбардировщика США российским Су‐27
Армия Войска
00:31
Пьяный поляк прокатился по городу на советском танке
В мире
01:00
Минск, потом к Зеленскому? Пугачева передумала уходить
Шоу-бизнес Статьи
00:38
Врачи рассказали об опасном состоянии Меркель
В мире
00:38
«Было бы по-мужски»: Скабеева осудила Зеленского
Общество Украина
00:28
Галкина восхитил троллинг Харламова над Гузеевой
Шоу-бизнес Общество
03:58
В российском городе приземлился самолет НАТО
Армия Войска
03:18
Рейс МН370: Пилот-убийца отключил кислород
Катастрофы Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение