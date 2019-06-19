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«Канцлер встречается с президентом»: Зеленский выдал «перл» на встрече с Меркель 

Рамблер + ещё 25 38 минут назад
Фото: Wolfgang Kumm, globallookpress
Владимир Зеленский во время пресс-конференции с канцлером ФРГ в ответ на вопрос о присутствии российских танков начал рассуждать о встречах Ангелы Меркель с бывшим руководителем Украины.
Об инциденте стало известно из онлайн-трансляции пресс-брифинга лидеров стран, сообщает сегодня издание «Апостроф», приведя видеозапись.
На видео один из журналистов поинтересовался у Зеленского по-украински, что он думает о доказательствах присутствия российских танков, которые представили США на встрече с бывшим главой Украины Петром Порошенко.
"Я не знал, что госпожа канцлер встречалась с господином Порошенко, но это дело госпожи канцлера, это нормально, но на высшем уровне госпожа канцлер встречается сейчас с президентом Украины", — заявил Зеленский.
Зеленский также вынужден был ранее прокомментировать инцидент, который произошел во время его встречи с Ангелой Меркель в Берлине, когда канцлеру Германии стало плохо. По данным немецкого издания Bild, президент Украины подчеркнул, что рядом с ним Ангела Меркель «была в безопасности».
Комментарии1
В мире , Ангела Меркель , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Германия
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