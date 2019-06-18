Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему ничего не сделал, когда канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо на красной дорожке. Его слова приводит Bild.
"Я стоял рядом с ней, и, поверьте мне, она была в безопасности", — заявил Зеленский на пресс-конференции.
Канцлеру стало плохо во время церемонии приветствия в Берлине. Внезапно Меркель начало колотить, и она несколько раз поменяла положение рук, пытаясь унять дрожь. При этом Зеленский никак не помог коллеге.
В ходе итоговой пресс-конференции Меркель рассказала, что причиной недомогания стало обезвоживание. Она добавила, что после этого выпила несколько бутылок воды и ей стало лучше.