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Зеленский объяснил, почему не помог Меркель, когда ей стало плохо 

РИА Новости 1 час назад
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему ничего не сделал, когда канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо на красной дорожке. Его слова приводит Bild.
"Я стоял рядом с ней, и, поверьте мне, она была в безопасности", — заявил Зеленский на пресс-конференции.
Канцлеру стало плохо во время церемонии приветствия в Берлине. Внезапно Меркель начало колотить, и она несколько раз поменяла положение рук, пытаясь унять дрожь. При этом Зеленский никак не помог коллеге.
В ходе итоговой пресс-конференции Меркель рассказала, что причиной недомогания стало обезвоживание. Она добавила, что после этого выпила несколько бутылок воды и ей стало лучше.
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В мире , Видео , Владимир Зеленский , Bild , Германия
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