Зеленский объяснил, почему не помог Меркель, когда ей стало плохо

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему ничего не сделал, когда канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо на красной дорожке. Его слова приводит Bild.

"Я стоял рядом с ней, и, поверьте мне, она была в безопасности", — заявил Зеленский на пресс-конференции.

Канцлеру стало плохо во время церемонии приветствия в Берлине. Внезапно Меркель начало колотить, и она несколько раз поменяла положение рук, пытаясь унять дрожь. При этом Зеленский никак не помог коллеге.

В ходе итоговой пресс-конференции Меркель рассказала, что причиной недомогания стало обезвоживание. Она добавила, что после этого выпила несколько бутылок воды и ей стало лучше.