Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Она была в безопасности»: Зеленский объяснил, почему не помог Меркель 

Рамблер 25 минут назад
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не помог канцлеру Германии Ангеле Меркель, когда ей стало плохо во время позирования на красной дорожке.
«Я стоял рядом с ней, и поверьте мне, она была в безопасности», — сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с Меркель, его слова приводит РИА «Новости».
Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с Владимиром Зеленским. На красной дорожке канцлера вдруг начало трясти.
Сама канцлер объяснила свое недомогание обезвоживанием. По ее словам, после красной дорожки она выпила несколько бутылок воды и почувствовала себя гораздо лучше.
В мире , Видео , Владимир Зеленский , РИА Новости , Германия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рейс МН370: Пилот-убийца отключил пассажирам кислород36
В Кремле оценили слова Кудрина о бедных россиянах36
В российском городе приземлился самолет НАТО270
Самолет с Киркоровым на борту ударился о ВПП24
Меркель объяснила тряску при встрече с Зеленским124
Видео
03:58
В российском городе приземлился самолет НАТО
Армия Войска
03:18
Рейс МН370: Пилот-убийца отключил пассажирам кислород
Катастрофы Происшествия
01:00
Самолет с Киркоровым на борту ударился о ВПП
Шоу-бизнес Происшествия
00:33
Панин поделился голым снимком из Крыма
Шоу-бизнес
01:28
Запад собирается атаковать Россию
Политика
01:56
Додон поблагодарил Путина
В мире Политика
00:04
Нагадил в душу: Лазарев из США унизил россиян
Шоу-бизнес Статьи
00:38
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
В мире Европа
00:14
«Жириновского» похитили в Красноярске
Происшествия
01:53
Зеленский встретился с Меркель
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение