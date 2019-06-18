Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не помог канцлеру Германии Ангеле Меркель, когда ей стало плохо во время позирования на красной дорожке.
«Я стоял рядом с ней, и поверьте мне, она была в безопасности», — сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с Меркель, его слова приводит РИА «Новости».
Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с Владимиром Зеленским. На красной дорожке канцлера вдруг начало трясти.
Сама канцлер объяснила свое недомогание обезвоживанием. По ее словам, после красной дорожки она выпила несколько бутылок воды и почувствовала себя гораздо лучше.