«Она была в безопасности»: Зеленский объяснил, почему не помог Меркель

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не помог канцлеру Германии Ангеле Меркель, когда ей стало плохо во время позирования на красной дорожке.

«Я стоял рядом с ней, и поверьте мне, она была в безопасности», — сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи с Меркель, его слова приводит РИА «Новости».

Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с Владимиром Зеленским. На красной дорожке канцлера вдруг начало трясти.

Сама канцлер объяснила свое недомогание обезвоживанием. По ее словам, после красной дорожки она выпила несколько бутылок воды и почувствовала себя гораздо лучше.