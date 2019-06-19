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В Харькове улице вернут советское название 

Газета.Ru + ещё 19 1 час назад
Фото: Елизавета Антонова
Городской совет Харькова вернул одному из проспектов города прежнее название — Проспект маршала Жукова, сообщает ТАСС.
Рассмотрению вопроса послужила электронная петиция, которую подали в городскую администрацию. По словам мэра города Геннадия Кернеса, прошение набрало необходимое количество голосов. Вопрос обсуждали весной. Он также добавил, что "в один из дней по-наглому, похабно свалили бюст Георгию Жукову, который сейчас восстанавливается".
За возвращение прежнего названия улицы высказались 59 из 75 присутствующих депутатов, против — 13.
Проспект маршала Жукова был переименован в 2016 году в рамках кампании по декоммунизации и был назван в честь Петра Григоренко.
Ранее мэр Харькова призвал украинцев вернуться к "здравому смыслу".
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