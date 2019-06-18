Меркель объяснила недомогание на встрече с Зеленским

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

На пресс-конференции по итогам переговоров она сказала, что причиной плохого самочувствия стало обезвоживание.

«Я выпила несколько бутылок воды, чувствую себя очень хорошо», — приводит слова канцлера РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с Владимиром Зеленским. На красной дорожке канцлера вдруг начало трясти. СМИ предположили, что причиной приступа Меркель стал перегрев — в Берлине стоит жара больше 30 градусов.