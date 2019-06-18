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Меркель объяснила недомогание на встрече с Зеленским 

Рамблер 43 минуты назад
Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила свое недомогание во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Меркель стало плохо на встрече с Зеленским
Меркель назвала условие снятия санкций с России
На пресс-конференции по итогам переговоров она сказала, что причиной плохого самочувствия стало обезвоживание.
«Я выпила несколько бутылок воды, чувствую себя очень хорошо», — приводит слова канцлера РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с Владимиром Зеленским. На красной дорожке канцлера вдруг начало трясти. СМИ предположили, что причиной приступа Меркель стал перегрев — в Берлине стоит жара больше 30 градусов.
В мире , Видео , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , РИА Новости , Германия
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