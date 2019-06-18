Врачи рассказали об опасном состоянии Меркель

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Состояние очень опасное: врач об эпизоде с Меркель 

Рамблер 27 минут назад
Врач-терапевт Наталья Уклеина прокомментировала состояние канцлера Германии во время фотосессии с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Терапевт отметила, что тремор при обезвоживании мог быть вызван сахарным диабетом, когда резко повышается сахар и вся жидкость выходит с потом, или отравлением, при котором теряются микроэлементы.
Зеленский объяснил, почему не помог Меркель
Уклеина назвала состояние Ангелы Меркель очень опасным для жизненно важных органов.
«Прежде всего, сердце и головной мозг, в последующем это могут быть судороги. Сейчас тремор, а там могут быть уже судороги до потери сознания», — сказала она телеканалу «360».
Медика удивило, что Меркель продолжала стоять и сохраняла внешнее спокойствие. Она отметила, что обычно люди в таком состоянии не могут даже ходить.
Напомним, Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с Владимиром Зеленским. На красной дорожке канцлера вдруг начало трясти. Меркель объяснила свое недомогание обезвоживанием. По ее словам, после красной дорожки она выпила несколько бутылок воды и почувствовала себя гораздо лучше.
Комментарии167
В мире , Видео , Владимир Зеленский , Германия
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