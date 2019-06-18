Назван победитель в торговой войне США и Китая

Президент США Дональд Трамп уже выиграл торговую войну с Китаем . К такому выводу пришел обозреватель The National Interest Гордон Чан.

Победу американскому лидеру, по оценке Чана, удалось одержать, убедив мировых производителей, что они должны покинуть Китай. Также журналист обратил внимание на слова Трампа о том, что ему не важно состоятся ли переговоры с главой КНР Си Цзиньпином на саммите двадцатки в Осаке (пройдет 28-29 июня).

Чан указывает, что в официальной китайской прессе вышел ряд заявлений, в которых указано, что экономическая система страны является одним из основных интересов государства и может быть защищена силой.

Таким образом, для Пекина экономические отношения стали вопросом суверенитета, что делает соглашение с США маловероятным, отмечает обозреватель The National Interest. Он также обратил внимание на попытку Китая привлечь на свою сторону американский бизнес. В июне под обращением к Трампу с просьбой урегулировать торговые разногласия с Пекином подписалась 661 компания.

Однако свои подписи не поставили основные торговые организации США: Национальная ассоциация промышленников, Круглый стол по вопросам бизнеса и Торговая палата.