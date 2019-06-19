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«Не по-мужски»: в Раде отреагировали на поведение Зеленского в ситуации с Меркель 

ТК «Звезда» + ещё 51 1 час назад
Фото: Kay Nietfeld, globallookpress
По словам Ляшко, президенту Украины не следовало равнодушно наблюдать за происходящим.
Реакция новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, который буквально проигнорировал инцидент с канцлером Германии Ангелой Меркель — это не мужское поведение. Такую оценку дал депутат Верховной рады Олег Ляшко.
По его словам, Зеленскому стоило оказать помощь женщине.
«Когда на твоих глазах женщине становится плохо, ты должен оказать помощь… Стоять и делать вид, что ты не видишь, что женщине плохо, не по-мужски», — цитирует Ляшко NewsOne.
Вместе с тем политик предположил, что представители администрации Зеленского, вероятнее всего, будут оправдывать сдержанность президента. В качестве аргументации они могут сообщить, что диппротокол не предусматривает оказания помощи в таких случаях.
Меркель стало плохо во время проведения переговоров с Зеленским: канцлера одолел сильный тремор в момент, когда лидера стояли рядом на красной дорожке. Позже она объяснила плохое самочувствие обезвоживанием. Зеленский в момент, когда Меркель стало плохо, просто стоял рядом и никак не отреагировал на ситуацию.
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В мире , Олег Ляшко , Ангела Меркель , Владимир Зеленский , Верховная Рада , Германия
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