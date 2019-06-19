Паркинсон или тремор: что случилось с Меркель

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«Генерализованный тремор»: почему Меркель стало плохо на встрече с Зеленским 

Рамблер + ещё 49 1 час назад
По мнению врача общей практики Юрия Ярошенко, во время встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским у канцлера Германии Ангелы Меркель было сильное обезвоживание, сообщает «Пятый Канал».
«Имеет место генерализованный тремор — это не судорожный припадок, это тремор, который большей частью, в данном конкретном случае может означать, что человек находится в обезвоженном состоянии», — отметил он.
Врач пояснил, что канцлер была вынуждена стоять на солнцепеке, перегрелась, что и привело к такой реакции организма.
«Если посмотреть на ее лицо, явно видно, что человеку плохо, есть вероятность того, что повышена температура тела. Такая реакция на перегрев», — подчеркнул Юрий Ярошенко.
Врач исключил болезнь Паркинсона и добавил, что симптомы генерализованного тремора такие же как при лихорадке или сильнейшем ознобе.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель почувствовала себя плохо во время встречи с президентом Украины в Берлине. Инцидент произошел, когда политики стояли на красной ковровой дорожке в ожидании исполнения национальных гимнов. На появившейся в сети Интернет видеозаписи отчетливо видно, что Меркель серьезно трясет и она пытается унять дрожь. При этом Владимир Зеленский, который стоял рядом с ней все это время, оставался невозмутим и даже не взглянул на коллегу, пишет «Газета. ru».
Сама Меркель объяснила произошедшее обезвоживанием из-за жары в Берлине.
«После этого я выпила как минимум три стакана воды. Видимо, мне их и не хватало. Сейчас я чувствую себя очень хорошо», — подчеркнула канцлер примерно через полтора часа после произошедшего.
Комментарии59
В мире , Видео , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Юрий Ярошенко , Газета.Ru , Германия
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