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Зеленский придумал способ прекратить войну 

Рамблер + ещё 2 31 минуту назад
Урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе могло бы стартовать с обмена даже 10-ю пленными. Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В ходе сегодняшней встречи с председателем немецкого Бундестага Вольфгангом Шойбле украинский лидер подчеркнул, что окончанию войны может поспособствовать обмен даже небольшим числом пленных, 10-ю или 15-ю, так как даже это может свидетельствовать о стремлении сторон к урегулированию ситуации.
Также Зеленский рассказал Шойбле о восстановлении в Донбассе школ, детских садов и дорог, к которому приступает Украина.
«И здесь Европа может помочь», — отметил президент.
Кроме того, Зеленский сообщил председателю Бундестага, что его первые законодательные инициативы воплотят «мечты» украинцев — в стране появится Высший антикоррупционный суд, а также законы об импичменте, отмене депутатской неприкосновенности и ответственности за незаконное обогащение.
Комментарии191
В мире , Видео , Украина , Владимир Зеленский , Вольфганг Шойбле , Бундестаг
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