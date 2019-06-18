Зеленский придумал способ прекратить войну

Владимир Зеленский. Урегулирование вооруженного конфликта в Донбассе могло бы стартовать с обмена даже 10-ю пленными. Об этом, как сообщает Интерфакс-Украина, заявил президент Украины

В ходе сегодняшней встречи с председателем немецкого Бундестага Вольфгангом Шойбле украинский лидер подчеркнул, что окончанию войны может поспособствовать обмен даже небольшим числом пленных, 10-ю или 15-ю, так как даже это может свидетельствовать о стремлении сторон к урегулированию ситуации.

Также Зеленский рассказал Шойбле о восстановлении в Донбассе школ, детских садов и дорог, к которому приступает Украина.

«И здесь Европа может помочь», — отметил президент.