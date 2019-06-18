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«За признание новой легитимной власти»: Додон поблагодарил Путина 

Рамблер + ещё 6 27 минут назад
Президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил Россию за признание новой легитимной власти в стране.
«Поблагодарил Президента Российской Федерации Владимира Путина, вице-премьера Дмитрия Козака и Министерство иностранных дел РФ за признание новой легитимной власти Молдовы и поддержку наших усилий по сохранению стабильности в стране», — написал Додон в Facebook после встречи с послом России Олегом Васнецовым.
Додон назвал поддержку новой власти одновременно Евросоюзом, США и Россией «исключительным случаем», который открывает возможности для улучшения жизни в Молдове.
Президент также рассказал, что обсудил с Васнецовым «широкий спектр двусторонних отношений» и напомнил о необходимости скорейшего возобновления полноценной работы Межправительственной комиссии по торгово-экономическим отношениям.
8 июня в Молдове фактически сложилось двоевластие с двумя правительствами и парламентским большинством. 14 июня Демократическая партия Молдавии объявила об уходе в оппозицию, признав новое правительство.
Комментарии8
В мире , Видео , Политика , СНГ , Игорь Додон , Владимир Путин , Дмитрий Козак , МИД , ЕС , Демократическая партия США , Молдова
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