«За признание новой легитимной власти»: Додон поблагодарил Путина

«Поблагодарил Президента Российской Федерации Владимира Путина, вице-премьера Дмитрия Козака и Министерство иностранных дел РФ за признание новой легитимной власти Молдовы и поддержку наших усилий по сохранению стабильности в стране», — написал Додон в Facebook после встречи с послом России Олегом Васнецовым.

Додон назвал поддержку новой власти одновременно Евросоюзом , США и Россией «исключительным случаем», который открывает возможности для улучшения жизни в Молдове.

Президент также рассказал, что обсудил с Васнецовым «широкий спектр двусторонних отношений» и напомнил о необходимости скорейшего возобновления полноценной работы Межправительственной комиссии по торгово-экономическим отношениям.