Додон поблагодарил Путина

Президент Молдавии Игорь Додон поблагодарил Россию за признание новой легитимной власти в стране.
«Поблагодарил Президента Российской Федерации Владимира Путина, вице-премьера Дмитрия Козака и Министерство иностранных дел РФ за признание новой легитимной власти Молдовы и поддержку наших усилий по сохранению стабильности в стране», — написал Додон в Facebook после встречи с послом России Олегом Васнецовым.
Додон назвал поддержку новой власти одновременно Евросоюзом, США и Россией «исключительным случаем», который открывает возможности для улучшения жизни в Молдове.
Президент также рассказал, что обсудил с Васнецовым «широкий спектр двусторонних отношений» и напомнил о необходимости скорейшего возобновления полноценной работы Межправительственной комиссии по торгово-экономическим отношениям.
8 июня в Молдове фактически сложилось двоевластие с двумя правительствами и парламентским большинством. 14 июня Демократическая партия Молдавии объявила об уходе в оппозицию, признав новое правительство.