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Додон поблагодарил Путина за помощь в преодолении кризиса 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что поблагодарил руководство России, в том числе российского лидера Владимира Путина, за признание новой власти в стране.
«Поблагодарил президента Российской Федерации Владимира Путина, вице-премьера Дмитрия Козака и Министерство иностранных дел России за признание новой легитимной власти Молдавии и поддержку наших усилий по сохранению стабильности в стране», — передает его слова RT.
Додон также выразил уверенность, что поддержка новых властей страны одновременно Россией, ЕС и США — это исключительный случай, создающий широкие возможности для улучшения жизни людей в Молдавии.
14 июня Демократическая партия Молдавии объявила об уходе в оппозицию, признав новое правительство. Это произошло после вмешательства посла США.
Сразу после этого сторонники и члены ДПМ начали покидать страну, в том числе уехал лидер оппозиции Владимир Плахотнюк.
Газета ВЗГЛЯД писала о первом заседании нового молдавского правительства, разбираясь, какой будет внутренняя и внешняя политика новых властей и удастся ли президенту Молдавии улучшить отношения с Россией.
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В мире , Политика , СНГ , Владимир Плахотнюк , Игорь Додон , Владимир Путин , Дмитрий Козак , МИД , ЕС , Демократическая партия США , Деловая газета "Взгляд" , Молдова
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