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На Украину прибыл новый поверенный в делах США 

ТАСС + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор прибыл на Украину.
"Посольство США в Киеве приветствует посла Уильяма Тейлора, который вернулся на Украину как временный поверенный в делах США. Он будет руководить нашей командой в период исторических выборов и переходного периода", — говорится во вторник в сообщении посольства США на Украине в Twitter.
Тейлор уже занимал должность посла США на Украине с 2006 по 2009 год, а перед последним назначением являлся исполнительным вице-президентом Института мира США.
В посольстве также пояснили, что Кристина Квин, которая руководила посольством как временный поверенный после отзыва в мае посла Мари Йованович, вернется к работе в должности заместителя главы миссии.
Чрезвычайный и полномочный посол США на Украине Мари Йованович, которая занимала этот пост с 2016 года, 20 мая завершила работу в Киеве. Этой весной она оказалась в центре скандала после заявления генпрокурора Украины Юрий Луценко о том, что Йованович якобы в 2017 году передала ему список лиц, которых просила не подвергать уголовному преследованию. В Государственном департаменте заявление главы ГПУ опровергли, назвав его "откровенной выдумкой". Позднее в ГПУ пояснили, что "списка Йованович" не было, а ее рекомендации носили устный характер.
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Комментарии
В мире , Украина , Юрий Луценко , Уильям Тейлор , Мари Йованович , Госдеп США , Киев , США
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