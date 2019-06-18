«Предатели»: в чем посол Украины обвинил немцев

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обвинил премьер-министров Нижней Саксонии и Мекленбурга-Передней Померании в «предательстве украинцев». Об этом дипломат заявил в интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung, передает ФАН.

Ранее саксонский премьер Штефан Вайль и мекленбуржско-померанскаий премьер Мануэла Швезиг выступили с заявлениями в поддержку России. Вайль призвал отменить антироссийские санкции, а Швезиг призвала к «более активному диалогу» с Москвой.

По мнению Мельника, поддержка России — это поддержка «ежедневной и еженощной кровавой войны против Украины» и «агрессивной политики [президента России Владимира ] Путина». Украинский дипломат подчеркнул, что немецкие политики такими заявлениями «уничтожают доверие» к Германии как к посреднику.

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В конце мая посол Украины в ФРГ Андрей Мельник обратился к немецкому министру иностранных дел Хайко Маасу с требованием «надавить» на Москву и потребовать незамедлительного исполнения решения Международного суда по морскому праву (МТМП) — освободить задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе украинских моряков.

Дипломат пригрозил новыми антироссийскими санкциями, если РФ не исполнит решения суда. «Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых — гамбургских — санкций в отношении России», — заявил Мельник.

Россию обязали выполнить решение Гамбургского суда до 25 июня 2019 года. Посол Мельник назвал это решение «дипломатической победой», передает НСН.

Председатель суда Пак Чжин Хен заявил также, что у России и Украины есть возможность предоставить свои версии событий в Керченском проливе «относительно параграфа [Конвенции ООН по морскому праву] №121 не позже 25 июня». В параграфе 121 Конвенции ООН по морскому праву идет речь об островах и их территориальных зонах.

МИД России в ответ на это заявили, что Конвенция ООН по морскому праву не может использоваться в рассматриваемом случае.

«В ходе последующего арбитражного разбирательства намерены последовательно отстаивать нашу позицию, в том числе отсутствие у арбитража юрисдикции рассматривать данную ситуацию в свете упомянутых выше обстоятельств», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства РФ. Стоит отметить, что украинские моряки были задержаны российскими пограничниками за нарушение государственной границы России.

Евросоюз не видит оснований для отмены или смягчения текущих санкций против России, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в декабре прошлого года. «Мы обсудили тему России и Украины и констатировали, что нет никаких условий для того, чтобы отменить или облегчить санкции», — говорила Меркель.

В августе 2014 года президент РФ подписал указ об ответных мерах — «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

В середине мая председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что в санкциях против России заинтересованы только США. «Единственные, кто выигрывают от этих санкций, это американцы», — сказал Эрнст.

По его словам, Германия и Евросоюз не заинтересованы в антироссийских санкциях. Он также добавил, что в бундестаге обсуждают способы снятия санкций с России.