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Жена Макрона поделилась опытом с женой Зеленского 

Рамблер 16 минут назад
Первая леди Франции Брижит Макрон поделилась опытом с первой леди Украины Еленой Зеленской. Об этом сообщается на сайте президента Украины.
В настоящее время Елена Зеленская сопровождает супруга Владимира во время его официального визита во Францию. Накануне Зеленская встретилась в Елисейском дворце с женой президента Пятой республики Эммануэля Макрона Брижит.
Первая леди Франции рассказала первой леди Украины о структуре своего офиса, о «Хартии прозрачности статуса супруги главы государства», а также поделилась опытом организации проектов в сферах образования, здравоохранения и других.
Елена Зеленская же рассказала Брижит Макрон о проектах, которые намерена реализовать на Украине, а также пригласила первую леди Франции посетить Украину.
В своем инстаграме Зеленская назвала Макрон «невероятной» первой леди и поблагодарила ее за «дружескую» беседу, «теплую» атмосферу и советы.
Комментарии20
В мире , Видео , Европа , Елена Зеленская , Брижит Макрон , Эммануэль Макрон , Франция
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