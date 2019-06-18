Жена Макрона поделилась опытом с женой Зеленского

В настоящее время Елена Зеленская сопровождает супруга Владимира во время его официального визита во Францию. Накануне Зеленская встретилась в Елисейском дворце с женой президента Пятой республики Эммануэля Макрона Брижит.

Первая леди Франции рассказала первой леди Украины о структуре своего офиса, о «Хартии прозрачности статуса супруги главы государства», а также поделилась опытом организации проектов в сферах образования, здравоохранения и других.

Елена Зеленская же рассказала Брижит Макрон о проектах, которые намерена реализовать на Украине, а также пригласила первую леди Франции посетить Украину.

В своем инстаграме Зеленская назвала Макрон «невероятной» первой леди и поблагодарила ее за «дружескую» беседу, «теплую» атмосферу и советы.