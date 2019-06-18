Глава ДНР оценил отказ Зеленского вести диалог с Донбассом

«Мы очень разочарованы, что Владимир Зеленский говорит, как экс-президент Петр Порошенко, хотелось бы увидеть различия, но увы. Его отказ от прямого диалога с Республиками Донбасса — яркое свидетельство недальновидной политики новых властей Украины», — приводит слова руководителя ДНР ДАН.

Пушилин убежден, что когда-нибудь Зеленский осознает, что нельзя добиться перемен, не изменив при этом подходы.

Напомним, после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном Зеленский заявил о неготовности Киева к прямому диалогу с Донецком и Луганском.

Он назвал условием возобновления переговоров в «нормандском формате» прекращение огня и отвод сил в Донбассе. В Раде раскритиковали позицию Зеленского по Донбассу.