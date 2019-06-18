Самолёт президента Украины Владимира Зеленского приземлился в берлинском аэропорту Тегель, сообщает «Укринформ».
Рабочая программа первого официального визита Зеленского в ФРГ начнётся со встречи с председателем бундестага Вольфгангом Шойбле.
После этого в 12:30 по местному времени состоится официальная церемония встречи украинского лидера с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Кроме того, у Зеленского запланированы переговоры с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
Ожидается, что украинская делегация улетит в Киев вечером 18 июня.
Ранее стало известно, что Меркель и Зеленский обсудят двусторонние отношения и минские договорённости в ходе визита украинского президента в Германию.