Американские СМИ заявили об инопланетной угрозе для ВВС США

Сразу два авторитетных американских издания заявили об инопланетной угрозе для США . Причем журналисты привели ряд аргументов своей гипотезы.

Инопланетяне угрожают национальной безопасности США: к такому выводу пришла группа уфологов, опубликовав так называемые «доказательства» своей гипотезы. Причем сразу два авторитетных издания поддержали версию об «НЛО», отметив, что в небе над Соединенными Штатами происходят загадочные вещи, уточняет немецкий журнал Der Spiegel.

Речь идет о The New York Times и The Washington Post: оба издания всерьез убеждены, что небо над США «наполнено» таинственными вещами.

«Летчики-истребители видели в небе объекты, которые часами передвигались со сверхзвуковой скоростью, не имели "различимого двигателя" и не выделяли выхлопных газов. С лета 2014 по март 2015 года над восточным побережьем США такие встречи происходили ежедневно», — уточняет The New York Times.

Второе издание разместило публикацию, в котором читателям сообщалось о якобы небольших шарообразных объектах без крыльев, винта и двигателя. При этом они «врывались» в закрытое воздушное пространство военных баз, убеждает читателей американское СМИ.

Слухи об этом получили стремительное оглашение после инцидента в американском Розуэлле, когда в 1947-м там по официальной версии якобы разбился метеозонд «Могул». К 1970-м мир наполнили слухи о «Зоне 51» — военной базе США в Неваде, где якобы хранятся обломки инопланетных кораблей и останки их пилотов. На базе действительно испытывали разную невидимую стелс-авиатехнику, и до сих пор о ней ничего официально неизвестно. Исключительно то, что подойти к ней нельзя, поскольку она тщательно охраняется.

Немецкое издание проанализировало данные американской прессы и уфологов, после чего журналисты пришли к выводу, что пришельцы якобы «играют» с американскими ВВС.