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Украинский посол обвинил немецких политиков в «предательстве» 

ТК «Звезда» + ещё 4 1 час назад
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль подверг критике антироссийские санкции со стороны ЕС, а глава правительства федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг неоднократно выступала за более тесное сотрудничество с Москвой.
Украинский посол в Германии Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в «предательстве народа Украины». Такое заявление дипломат сделал во время интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung, отметив «пророссийскую позицию» Вайля и Швезиг.
Ранее премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль подверг критике антироссийские санкции со стороны ЕС, а глава правительства федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг неоднократно выступала за более тесное сотрудничество с Москвой.
Мельник, в свою очередь, считает, что подобные заявления могут свидетельствовать о «предательстве» со стороны немецких политиков. По мнению дипломата, Вайль и Швезиг своими действиями «разрушают доверие к Германии».
Во вторник, 18 июня, состоится визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин. Согласно заявлениям официального представителя немецкого правительства Ульрике Деммер, канцлер ФРГ Ангела Меркель и украинский лидер обсудят отношения двух государств, реализацию минских соглашений, а также реформы на Украине.
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Комментарии21
В мире , Конфликты , Ульрике Деммер , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Андрей Мельник , Мануэла Швезиг , ЕС , Германия , Москва , Саксония
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