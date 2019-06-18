Украинский посол обвинил немецких политиков в «предательстве»

Премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль подверг критике антироссийские санкции со стороны ЕС , а глава правительства федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг неоднократно выступала за более тесное сотрудничество с Москвой

Украинский посол в Германии Андрей Мельник обвинил немецких политиков Штефана Вайля и Мануэлу Швезиг в «предательстве народа Украины ». Такое заявление дипломат сделал во время интервью газете Neue Osnabrucker Zeitung, отметив «пророссийскую позицию» Вайля и Швезиг.

Ранее премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль подверг критике антироссийские санкции со стороны ЕС, а глава правительства федеральной земли Мекленбург-Передняя Померания Мануэла Швезиг неоднократно выступала за более тесное сотрудничество с Москвой.

Мельник, в свою очередь, считает, что подобные заявления могут свидетельствовать о «предательстве» со стороны немецких политиков. По мнению дипломата, Вайль и Швезиг своими действиями «разрушают доверие к Германии».