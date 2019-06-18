«Известия»: администрация тюрьмы в США разрешила Бутиной вести уроки для заключенных

"Маша сейчас активно занялась преподаванием, что помогает ей справляться с нелегкой жизненной ситуацией. Она ведет аж четыре предмета для других женщин, отбывающих с ней тюремный срок. Самое главное — что это не просто ее инициатива, а все официально и проходит с разрешения администрации тюрьмы, — рассказал он изданию, добавив, что за преподавательскую деятельность дочери предусмотрено небольшое финансовое вознаграждение.

По словам Валерия Бутина, его дочь ведет для заключенных уроки математики, английского языка, теории вероятности и обществоведения. При этом в рамках последнего предмета она также преподает основы демократической системы США, отметил он.

Кроме того, отец осужденной россиянки опроверг информацию, что в ближайшее время может быть начата процедура по переводу Бутиной в Россию. "Никакие переговоры по этому вопросу не планируются, — сказал он, выразив надежду, что его дочь могут выпустить на свободу досрочно 5 ноября.

Валерий Бутин добавил, что его дочь не жалуется на условия содержания, хотя отметил повышенную влажность в стенах тюрьмы в Таллахасси.