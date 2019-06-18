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«Известия»: администрация тюрьмы в США разрешила Бутиной вести уроки для заключенных 

ТАСС + ещё 1 23 минуты назад
Фото: ТАСС
Осужденная в США россиянка Мария Бутина начала преподавать четыре дисциплины для заключенных с разрешения тюремной администрации в городе Таллахасси (штат Флорида). Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на отца россиянки Валерия Бутина.
"Маша сейчас активно занялась преподаванием, что помогает ей справляться с нелегкой жизненной ситуацией. Она ведет аж четыре предмета для других женщин, отбывающих с ней тюремный срок. Самое главное — что это не просто ее инициатива, а все официально и проходит с разрешения администрации тюрьмы, — рассказал он изданию, добавив, что за преподавательскую деятельность дочери предусмотрено небольшое финансовое вознаграждение.
По словам Валерия Бутина, его дочь ведет для заключенных уроки математики, английского языка, теории вероятности и обществоведения. При этом в рамках последнего предмета она также преподает основы демократической системы США, отметил он.
Кроме того, отец осужденной россиянки опроверг информацию, что в ближайшее время может быть начата процедура по переводу Бутиной в Россию. "Никакие переговоры по этому вопросу не планируются, — сказал он, выразив надежду, что его дочь могут выпустить на свободу досрочно 5 ноября.
Валерий Бутин добавил, что его дочь не жалуется на условия содержания, хотя отметил повышенную влажность в стенах тюрьмы в Таллахасси.
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Комментарии1
В мире , Происшествия , Мария Бутина , Валерий Бутин , газета "Известия" , США
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