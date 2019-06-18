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Ужесточать рестрикции: Зеленский «посигналил» Москве 

Рамблер + ещё 7 32 минуты назад
Фото: ТАСС
Санкции против России следует сохранять и расширять, если они не приводят к достижению целей, ради которых были введены. Об этом Bild заявил президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, результатом, для достижения которого антироссийские санкции были введены, является перемирие в Донбассе и восстановление территориальной целостности и суверенитета Украины.
Так как результат до сих пор не достигнут, Зеленский считает целесообразным сохранять и даже ужесточать рестрикции.
«Санкции — единственное средство давления на Россию», — считает украинский лидер.
Также Зеленский признался, что верит в минские соглашения как средство достижения мира в Донбассе, подчеркнув при этом, что Украина не станет ждать результата в течение пяти лет, так как украинцы гибнут ежедневно.
По словам президента, он стремится достичь мира дипломатическим путем. Зеленский выразил надежду на то, что Россия «услышит этот сигнал».
Комментарии119
В мире , Конфликты , cанкции , Владимир Зеленский , Bild , Москва
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