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Киев может конкурировать с РФ по газу, считает Тимошенко 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что ГТС Украины может конкурировать с Россией в транспортировке газа. Об этом сообщает РИА "Новости".
"Ели мы начнем прямо сейчас запускать инвесторов, масштабно добывать, то через два-три года мы запустим собственную систему", — сказала Тимошенко.
По ее словам, новая системы Украины сможет составить конкуренцию России.
Она также добавила, что эта система сможет полноценно обеспечить Украину.
Ранее сообщалось, что "Укртрансгаз" не может расплатиться за газ.
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В мире , Юлия Тимошенко , Киев
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