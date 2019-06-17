Долгая интеграция: что раздражает Минск в отношениях с Москвой

Минске прошло заседание Парламентского собрания Союзного государства России Белоруссии , на котором российскую делегацию возглавлял спикер Госдумы Вячеслав Володин . Белорусская сторона напомнила о «раздражающих» факторах в отношениях Москвы и Минска, а сама дискуссия выявила определенные шероховатости в интеграционных процессах двух стран.

В Минске прошла 56-я сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России. Это орган, задача которого — способствовать интеграции союзного государства в законодательной сфере. Для этого даже создан специальный термин — «гармонизация». Во многом в этих целях 17 июня российские парламентарии во главе со спикером Государственной думы Вячеславом Володиным посетили белорусскую столицу.

Несмотря на размах темы, визит получился даже короче обычного рабочего дня российского парламента: самолет думского спикера приземлился в минском аэропорту в 11.00, и снова поднялся в воздух уже в 17.00.

В рамках двусторонних отношений России и Белоруссии на данный момент, по крайней мере, для Москвы наиболее актуально стоят вопросы интеграции, в которых, по оценке министра экономического развития максима Орешкина, стороны «сблизились на 90%».

«Если вы помните, три недели назад, когда премьер-министр Белоруссии [ Сергей Румас ] приезжал, во вступительном слове в дискуссии с [российским премьером] Дмитрием Анатольевичем [ Медведевым ] называл цифру в 70%.

Я думаю, что сейчас уже можно сказать, что у нас 90% документа согласовано»,

— цитирует РИА «Новости» слова Орешкина по итогам встречи с Румасом, которая состоялась в конце прошлой недели.

Обсуждение интеграционных процессов продолжится на уровне министров уже 21 июня. Встреча также состоится в Минске. Помимо спикера Государственной думы Вячеслава Володина, Белоруссию в течение недели посетят также сам министр экономразвития Орешкин и премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

При этом отношения России и Белоруссии в рамках интеграционного проекта назвать гладкими достаточно сложно. Если Москва положительно оценивает перспективы сближения двух стран, то в Минске все чаще формулируются различного рода претензии к российской стороне.

Так, Минск недоволен ограничениями импорта белорусских мясных и молочных продуктов, которые периодически вводятся Москвой из-за несоответствия качества товаров российским стандартам.

Собственно, прошедшее заседание подобные шероховатости, действительно, выявило. Перед ним журналисты получили небольшие справки, где перечислялась повестка заседания и подробно — важность каждого из ее пунктов для Союзного государства. Например,

в ней было указано, что в агропромышленном комплексе завершается работа по интеграции информационных систем «Меркурий» (Россия) и «AITS-Прослеживаемость» (Беларусь).

Позже этой теме отдельное внимание уделит министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев . Это должно помочь борьбе с контрафактной продукцией на продовольственном рынке.

Позиции не сходятся

В самом начале заседания член верхней палаты белорусского парламента — Совета республики — Сергей Гайдукевич поднял вопрос о необходимости увеличения бюджета Союзного государства. «Прошу, обращаюсь к вам, чтобы хотя бы дали поручения комиссиям. Интегрируемся, интегрируемся, а программы сокращаем», — заявил он.

Володин просто так решил это предложение не поддерживать и ответил, что соответствующая комиссия готова, и она может приступить к работе, но лишь тогда, когда поступят конкретные предложения по конкретным программам. «Есть время для того, чтобы подготовиться. Вносите предложения. Что вы понимаете под программами? Какие из них вы хотите увеличивать? Это вопрос к нам», — ответил российский спикер Госдумы.

Большую часть заседания занял своеобразный правительственный час с министрами сельского хозяйства РФ и Белоруссии Дмитрием Патрушевым и Анатолием Хотько.

Одной из тем, обсуждаемых парламентариями с обеих сторон, стали ограничение на ввоз той или иной продукции. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота назвал ее «раздражающим» фактором.

Патрушев позже напомнил о дорожной карте, составленной белорусскими и российскими властями, которые должны снять взаимные ограничения.

В ходе заседания также поднимался вопрос о том, что до сих пор не сформирована единая политика по многим направлениям, связанным с сельским хозяйством. Также нет единства и в вопросах интеллектуальной собственности в рамках реализации программ Союзного государства.

Довольно острым моментом заседания стала тема отмены роуминга на территории Союзного государства. Председатель комиссии парламентского собрания по информационной политике Андрей Наумович откровенно сказал, что противоречий по этой теме очень много, и предложил передать этот вопрос на уровень Совета министров Союзного государства.

«Вопрос очень непростой. Непростой, потому что здесь пересекаются интересы и государства, и бизнеса, и простых граждан. Пока подходы не найдены, хотя предложения есть. Мы передаем этот вопрос на рассмотрение нашего союзного Совета министров. Тем не менее, мы не снимаем вопрос с контроля», — честно резюмировал первый заместитель председателя собрания Владимир Андрейченко

Тем не менее, несмотря на выявленные противоречия, по итогам сессии Володин заявил, что заседание прошло эффективно.

«Мы в своей работе уходим от излишних торжественных мероприятий и сосредотачиваемся на конкретных направлениях работы Парламентского Собрания. Показало себя эффективным проведение в рамках сессии Парламентского Собрания правительственных часов. Сегодня мы обсудили с министрами сельского хозяйства наших стран основные проблемы, требующие совместного решения», — заявил он.

Инвентаризация отношений

сейчас речь идет об инвентаризации и перезагрузке интеграционной повестки России и Белоруссии. Политолог, советник Володина на общественных началах Дмитрий Бадовский отмечает, что

«Уже на этой неделе ожидается визит Дмитрия Медведева в Минск, где вопросы интеграции будут в центре переговоров, учитывая и то, что президенты России и Белоруссии договорились на прошлой неделе на полях саммита ШОС в Киргизии о проведении новой большой президентской встречи по интеграционной повестке. Возможно, эти переговоры Путина и Лукашенко пройдут уже в середине июля, когда в Санкт-Петербурге будет проходить очередной Форум регионов России и Беларуси, в работе которого главы государств традиционно принимают участие», — напоминает он.

Бадовский объясняет, что на этом фоне важным является вопрос активизации работы Парламентского собрания.

«Новый этап углубления интеграции потребует принятия большого количества законодательных решений, качества их проработки, синхронизации действий и правовых режимов двух стран.

Именно от этой работы и национальных парламентов двух стран, и самого парламентского собрания по развитию Союзного государства в значительной степени будет зависеть эффективность и скорость интеграционных проектов и решений», — заключает эксперт.

Напомним, что последнее время в прессе активно муссируется вопрос, не являются ли интеграционные мероприятия некоторым прикрытием перед возможным объединением России и Белоруссии. Руководство Белоруссии уже высказало опасения, что идея «глубокой интеграции» якобы маскирует планы Москвы инкорпорировать Белоруссию в состав России.

«Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и выступайте в состав России», — заявил тогда Лукашенко , подчеркнув, что для Минска вопрос собственного суверенитета является «святым».

Уже в апреле 2019 года Лукашенко и вовсе позволил себе достаточно резкие высказывания в адрес Москвы. « [В России] обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать руки», — заявил он.

В ответ на разговоры о «глубокой интеграции» Александр Лукашенко снова напомнил о ситуации с аварийным состоянием нефтепроводов, идущих через территорию Белоруссии: около полутора лет назад был проведен ремонт без перекрытия поставок, чтобы Россия не понесла убытки.

Эксперты неоднократно указывали, что Минск зачастую целенаправленно тормозит многие вопросы в двусторонней повестке, поскольку надеется выбить из России больше денег. На кону, в частности, находится компенсация за налоговый маневр, который проводит Россия, а также компенсация за «грязную нефть», которая попала в нефтепровод «Дружба».

Налоговый маневр, который так беспокоит белорусскую сторону, будет реализоваться по решению российского правительства в 2019-2024 годах. Он предполагает поэтапное увеличение ставки налога на добычу полезных ископаемых. В результате налогового маневра цена на российскую нефть для Белоруссии сравняется с мировой, что снизит рентабельность белорусских НПЗ. Бюджет Белоруссии на 2019 год был сформирован с учетом пессимистического сценария развития экономики и учитывает реализацию налогового маневра в России.

Из этой ситуации Минск пытался извлечь максимальную выгоду и уже в 2019 году получить от России около $310 млн в качестве компенсации за маневр в нефтяной сфере. Однако попытки переговоров зашли в тупик.

Теперь к и без того сложным дискуссиям добавляется также вопрос урегулирования вопроса с компенсацией за «грязную» нефть, за которую Белоруссия просит до $800 млн