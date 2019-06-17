Семья Фриды Кало опровергла утверждения о существовании записи голоса художницы

Родственники художницы Фриды Кало заявили, что записей ее голоса не существует. Об этом сообщила в понедельник газета Milenio.

"Насколько известно семье Кало, записей голоса Фриды нет",

— цитирует издание внучатую племянницу художницы Мару Ромеро Кало. Так она прокомментировала появившуюся ранее информацию о том, что сотрудники Национальной фонотеки Мексики обнаружили фрагмент радиопередачи, где, по их мнению, мог звучать голос художницы. Программа была записана в 1953 или 1954 году.

Фрида Кало, умершая в июле 1954 года в Мехико в возрасте 47 лет, считается одной из самых знаменитых художниц Латинской Америки. Ее кисти принадлежат такие известные работы, как "Две Фриды", "Автопортрет с обезьянкой", "Корни". На мировых аукционах картины Кало уходят за миллионы долларов.