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Семья Фриды Кало опровергла утверждения о существовании записи голоса художницы 

ТАСС + ещё 2 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Родственники художницы Фриды Кало заявили, что записей ее голоса не существует. Об этом сообщила в понедельник газета Milenio.
"Насколько известно семье Кало, записей голоса Фриды нет",
— цитирует издание внучатую племянницу художницы Мару Ромеро Кало. Так она прокомментировала появившуюся ранее информацию о том, что сотрудники Национальной фонотеки Мексики обнаружили фрагмент радиопередачи, где, по их мнению, мог звучать голос художницы. Программа была записана в 1953 или 1954 году.
Фрида Кало, умершая в июле 1954 года в Мехико в возрасте 47 лет, считается одной из самых знаменитых художниц Латинской Америки. Ее кисти принадлежат такие известные работы, как "Две Фриды", "Автопортрет с обезьянкой", "Корни". На мировых аукционах картины Кало уходят за миллионы долларов.
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В мире , Фрида Кало
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