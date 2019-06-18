Бразилия анонсировала участие Путина в саммите БРИКС

«Присутствие президента Путина на саммите БРИКС в Бразилии уже подтверждено», — сказал дипломат РИА «Новости».

Посол отметил, что отношения России и Бразилии становятся все более интенсивными. По его словам, при поддержке приоритетов БРИКС две страны станут «еще более сильными и более тесно связанными партнерами».

В 2020 году Россия должна принять саммит БРИКС, и, по словам посла, президент Бразилии Жаир Болсонару «обязательно приедет».

Напомним, в октябре Владимир Путин направил Жаиру Болсонару поздравление по поводу избрания на пост президента Бразилии.