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Бразилия анонсировала участие Путина в саммите БРИКС 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин примет участие в саммите стран БРИКС, который пройдет в Бразилии 13-14 ноября, сообщил посол страны в Москве Товар да Силва Нунес.
«Присутствие президента Путина на саммите БРИКС в Бразилии уже подтверждено», — сказал дипломат РИА «Новости».
Посол отметил, что отношения России и Бразилии становятся все более интенсивными. По его словам, при поддержке приоритетов БРИКС две страны станут «еще более сильными и более тесно связанными партнерами».
В 2020 году Россия должна принять саммит БРИКС, и, по словам посла, президент Бразилии Жаир Болсонару «обязательно приедет».
Напомним, в октябре Владимир Путин направил Жаиру Болсонару поздравление по поводу избрания на пост президента Бразилии.
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В мире , Политика , Владимир Путин , БРИКС , РИА Новости , Бразилия , Москва
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