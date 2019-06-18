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Зеленский сравнил Украину с пороховой бочкой 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: Strg, globallookpress
По словам украинского лидера, завершение войны на Донбассе является его главной задачей.
Украинский лидер Владимир Зеленский сравнил Украину с пороховой бочкой, где «Крым и Донбасс являются бикфордовым шнуром».
«Никто не хочет, чтобы Украина становилась «пороховой бочкой», где Крым и Донбасс — бикфордов шнур», — заявил Зеленский во время совместной с французским лидером Эммануэлем Макроном пресс-конференции, которая состоялась в Париже после переговоров глав двух государств.
Как передает «112 Украина», при этом президент добавил, что завершение войны на Донбассе является его главной задачей, однако он убежден, что «невозможно установить мир военным путем».
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский назвал условия для возобновления переговоров в «нормандском формате» с участием Киева, Москвы, Берлина и Парижа.
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