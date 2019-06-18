Зеленский раскрыл свою первую фразу в разговоре с Путиным

«Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина», — заявил Зеленский.

Украинский президент отметил, что бывал в Крыму не раз и очень любит полуостров. Он выразил надежду, что Крым снова войдет в состав Украины.

Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования и ввели против РФ санкции. В России неоднократно заявляли, что референдум соответствовал нормам международного права.

интервью Gordonua.com Зеленский говорил, что во время гипотетической беседы с Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.

По словам Зеленского, он поинтересовался бы у Путина, какие суммы Россия готова выплатить в качестве компенсации за помощь ополченцам «на всем их страшном, жестоком, отвратительном пути».