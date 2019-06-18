Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский раскрыл свою первую фразу в разговоре с Путиным 

Рамблер + ещё 14 17 минут назад
Глава Украины Владимир Зеленский заявил, что первой темой, которую он поднимет во время возможной встречи с президентом России Владимиром Путиным, будет принадлежность Крыма и Донбасса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на интервью Зеленского Bild.
«Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина», — заявил Зеленский.
Украинский президент отметил, что бывал в Крыму не раз и очень любит полуостров. Он выразил надежду, что Крым снова войдет в состав Украины.
Крым присоединился к России по итогам проведенного в марте 2014 года референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования и ввели против РФ санкции. В России неоднократно заявляли, что референдум соответствовал нормам международного права.
В интервью Gordonua.com Зеленский говорил, что во время гипотетической беседы с Путиным он потребовал бы у российского лидера компенсации за Крым и Донбасс.
По словам Зеленского, он поинтересовался бы у Путина, какие суммы Россия готова выплатить в качестве компенсации за помощь ополченцам «на всем их страшном, жестоком, отвратительном пути».
После заявлений Зеленского пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о готовности Кремля разъяснить любому гражданину Украины, что Россия не оккупирует украинские территории.
Комментарии162
В мире , Видео , Политика , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Украине обвинили новую страну в предательстве188
Во сколько обойдется очередной мегамост России470
Сестра Алибасова сделала скандальное заявление21
Квартиры Алибасова ему уже не принадлежат5
Наши в Ле Бурже: русская амфибия долетела до Парижа13
Видео
03:28
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»
В мире Европа
02:15
Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон
Общество
03:51
Су-27 перехватили бомбардировщики США
Армия Оружие
00:53
Истребители Су промчались над Кавказом
Армия Оружие
00:17
600 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным
Политика
03:44
Пока вы не уснули: Москва ударит Минск по карману
В мире
00:53
Вечеринка россиян закончилась дракой с полицией
Криминал Происшествия
00:57
Пилотов сгоревшего SSJ боятся сажать за штурвал
Происшествия Катастрофы
00:36
МИД Армении вызвал посла России
Политика СНГ
01:43
Экс-президент Египта Мурси умер в суде
В мире Африка
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение