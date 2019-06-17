Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ООН опубликовал прогноз численности населения Земли 

РИА Новости + ещё 1 39 минут назад
Фото: globallookpress.com
Число жителей планеты через 30 лет увеличится на 2 миллиарда и достигнет 9,7 миллиарда человек, Индия в скором времени обгонит Китай по количеству населения, отмечается в новом докладе ООН.
"Согласно новому докладу Организации Объединенных Наций, опубликованному сегодня, население мира, как ожидается, увеличится на 2 миллиарда человек в ближайшие 30 лет с 7,7 миллиарда в настоящее время до 9,7 миллиарда в 2050 году", — говорится в документе.
К концу столетия мировое население может достичь 11 миллиардов.
Отдел народонаселения департамента ООН по экономическим и социальным вопросам отмечает, что население мира стареет из-за увеличения ожидаемой продолжительности жизни и снижения уровня рождаемости, растет число стран, где численность населения сокращается.
Хотя в целом население мира продолжает увеличиваться, темпы роста сильно различаются в разных регионах.
"Новые демографические прогнозы указывают на то, что девять стран составят более половины прогнозируемого роста мирового населения в период до 2050 года: Индия, Нигерия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Эфиопия, Объединенная Республика Танзания, Индонезия, Египет и Соединенные Штаты Америки (в порядке убывания ожидаемого роста)", — говорится в докладе.
"Около 2027 года Индия, по прогнозам, обгонит Китай как самая густонаселенная страна в мире", — отмечают исследователи.
Согласно прогнозам, глобальный коэффициент фертильности, который снизился с 3,2 рождений на одну женщину в 1990 году до 2,5 в 2019 году, понизится еще больше — до 2,2 в 2050 году.
Последние новости
Cтало известно, как чувствует себя Алибасов после выписки В Москве госпитализирован актер Александр Калягин Эксперт рассказал, какие лекарства ни от чего не лечат
Комментарии1
В мире , ООН , Индия , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Москва ударит Минск по карману14
Роскомнадзор описал сценарий на случай угрозы Рунету4
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»195
МИД Армении вызвал посла России46
Экс-президент Египта Мурси умер в суде6
Видео
03:28
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»
В мире Политика
00:17
600 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным
Политика
03:44
Пока вы не уснули: Москва ударит Минск по карману
В мире
00:53
Вечеринка россиян закончилась дракой с полицией
Криминал Происшествия
00:57
Пилотов сгоревшего SSJ боятся сажать за штурвал
Происшествия Катастрофы
00:36
МИД Армении вызвал посла России
Политика СНГ
01:43
Экс-президент Египта Мурси умер в суде
В мире Африка
00:41
В больнице опровергли выписку Алибасова
Шоу-бизнес
00:36
ЕС грозит приостановить безвиз для ряда стран
В мире Европа
02:05
«Град» накрыл террористов в Идлибе
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение