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Зеленский предупредил Европу о «бикфордовом шнуре» Крыма и Донбасса 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: администрация президента Украины
Санкционное и дипломатическое давление Европы на Россию из-за ситуации на Украине позволит самой же Европе обеспечить свою безопасность. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время своего официального визита в Париж. Трансляцию вел телеканал «112 Украина», видео доступно на YouTube.
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Украинский лидер подчеркнул, что Россия продолжает «делать вид, что международного права не существует», поэтому прекращение войны в Донбассе и возвращение «аннексированных территорий» является его главной задачей на посту руководителя государства.
«Никто не хочет, чтобы Украина становилась пороховой бочкой, где Крым и Донбасс — бикфордов шнур», — добавил Зеленский.
Однако, по словам президента, восстановление мира при помощи армии будет стоить тысяч человеческих жизней, и единственный допустимый путь по восстановлению безопасности в Европе — санкционное давление.
Киев считает Москву ответственной за длящийся с 2014 года вооруженный конфликт на юго-востоке страны. Россия по закону признана на Украине страной-агрессором, а правительства самопровозглашенных республик Донбасса — оккупационными властями. Москва неоднократно отвергала подобные обвинения.
Кроме того, Киев и страны Запада считают Крым аннексированной территорией с 2014 года, когда полуостров перешел в состав России по итогам референдума, где подавляющее большинство жителей высказалось в поддержку этого решения. Москва указывает, что переход региона под ее юрисдикцию соответствовал нормам международного права.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский
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