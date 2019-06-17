Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, сообщает РИА Новости.
«Мы не готовы на прямой диалог с сепаратистами. Мы готовы действовать в минском формате, продолжать отношения, прекратить огонь», — сказал украинский лидер по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.
На встрече с действующим главой ОБСЕ Мирославом Лайчаком Зеленский заявил, что его главная цель — прекращение конфликта в Донбассе.
Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы украинского лидера добиться мира в Донбассе.