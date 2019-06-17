Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском 

RT на русском 1 час назад
Фото: © администрация президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не готов на прямой диалог с Донецком и Луганском, сообщает РИА Новости.
«Мы не готовы на прямой диалог с сепаратистами. Мы готовы действовать в минском формате, продолжать отношения, прекратить огонь», — сказал украинский лидер по итогам встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.
На встрече с действующим главой ОБСЕ Мирославом Лайчаком Зеленский заявил, что его главная цель — прекращение конфликта в Донбассе.
Ранее бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с НСН оценил шансы украинского лидера добиться мира в Донбассе.
RT на русском: последние новости
Зеленский заявил о неготовности Киева к диалогу с Донецком и Луганском СМИ: Умер бывший президент Египта Мухаммед Мурси ЕС может приостановить безвизовый режим для отдельных стран
В мире , Украина , Олег Царев , Владимир Зеленский , Эммануэль Макрон , ОБСЕ , Верховная Рада , РИА Новости , Донецк , Киев , Луганск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Су-27 перехватили бомбардировщики США9
Пока вы не уснули: Москва ударит Минск по карману16
Роскомнадзор описал сценарий на случай угрозы Рунету11
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»225
МИД Армении вызвал посла России47
Видео
03:28
Зеленский выдвинул условия для «нормандских переговоров»
В мире Политика
03:51
Су-27 перехватили бомбардировщики США
Армия Оружие
00:17
600 тысяч вопросов поступило на прямую линию с Путиным
Политика
03:44
Пока вы не уснули: Москва ударит Минск по карману
В мире
00:53
Вечеринка россиян закончилась дракой с полицией
Криминал Происшествия
00:57
Пилотов сгоревшего SSJ боятся сажать за штурвал
Происшествия Катастрофы
00:36
МИД Армении вызвал посла России
Политика СНГ
01:43
Экс-президент Египта Мурси умер в суде
В мире Африка
00:41
В больнице опровергли выписку Алибасова
Шоу-бизнес
00:36
ЕС грозит приостановить безвиз для ряда стран
В мире Европа
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение