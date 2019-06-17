Экс-президент Египта Мурси умер в суде

По информации египетских СМИ, во время суда, на котором рассматривается дело о шпионаже экс-президента в пользу Катара, Мурси попросил дать ему слово, после чего упал в обморок, а затем скончался.

Мухаммед Мурси был отстранен от власти в 2013 году. Его судили за организацию массовых побегов из тюрем и беспорядков во время событий «арабской весны» в 2011 году. Мурси был приговорен к смертной казни, но кассационный суд отменил приговор.