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Экс-президент Египта Мурси умер в суде 

Рамблер + ещё 23 1 час назад
Бывший президент Египта Мухаммед Мурси скончался во время заседания суда, передает RT.
По информации египетских СМИ, во время суда, на котором рассматривается дело о шпионаже экс-президента в пользу Катара, Мурси попросил дать ему слово, после чего упал в обморок, а затем скончался.
Мухаммед Мурси был отстранен от власти в 2013 году. Его судили за организацию массовых побегов из тюрем и беспорядков во время событий «арабской весны» в 2011 году. Мурси был приговорен к смертной казни, но кассационный суд отменил приговор.
В мире , Африка , Видео , Мухаммед Мурси , Египет
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