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Российские СМИ подтвердили кибератаки США на энергосети России 

Говорит Москва 59 минут назад
Фото: Алексей Павлишак / ТАСС / Scanpix
Об этом сегодня пишут РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источник в руководстве некоего силового ведомства.
По его словам, речь идёт о попытках американских спецслужб проводить кибератаки в системе транспорта, банковской сфере и энергетики. Эти действия удаётся нейтрализовать, сказал источник. Он отметил, что ситуацию можно рассматривать как элемент кибервойны.
На днях The New York Times со ссылкой на информированные источники писала, что США минимум с 2012 года активизировали попытки внедриться в систему управления российскими энергосетями. В последний год, по версии издания, стратегия Вашингтона стала более агрессивной и склоняется к размещению вредоносного ПО в информсистемах атакуемых объектов.
В свою очередь Дональд Трамп раскритиковал эту статью и обвинил газету в госизмене.
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В мире , Конфликты , Политика , США , Дональд Трамп , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , New York Times
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