Российские СМИ подтвердили кибератаки США на энергосети России

Об этом сегодня пишут РИА Новости и ТАСС со ссылкой на источник в руководстве некоего силового ведомства.

По его словам, речь идёт о попытках американских спецслужб проводить кибератаки в системе транспорта, банковской сфере и энергетики. Эти действия удаётся нейтрализовать, сказал источник. Он отметил, что ситуацию можно рассматривать как элемент кибервойны.

На днях The New York Times со ссылкой на информированные источники писала, что США минимум с 2012 года активизировали попытки внедриться в систему управления российскими энергосетями. В последний год, по версии издания, стратегия Вашингтона стала более агрессивной и склоняется к размещению вредоносного ПО в информсистемах атакуемых объектов.