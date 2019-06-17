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Лондон отреагировал на возможность встречи Мэй и Путина 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
В канцелярии британского премьера ответили на вопрос о возможности встречи между премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.
Лондон считает преждевременным обсуждать встречу до тех пор, пока Россия не изменит свою модель поведения.
"Агрессивная модель поведения России, ее дестаблизирующее поведение подрывают веру в ее заявления о том, что она является ответственным международным игроком", — сообщил представитель пресс-службы.
Ранее пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможной встрече президента страны Владимира Путина и премьера Британии Терезы Мэй на площадке G20. По словам Пескова, в настоящее время нет информации о том, что встреча Путина и Мэй состоится.
Газета The Guardian писала, что Лондон и Москва изучают возможности для проведения встречи Мэй с Путиным.
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В мире , Европа , Дмитрий Песков , Тереза Мэй , Владимир Путин , The Guardian , ИТАР-ТАСС , Великобритания
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